MSNBC: США и Великобритания заподозрили Китай в «биоворовстве» — и всё ради вакцины

США и Великобритания предупредили свои медицинские институты, чтобы те защищали от хакеров даже те компьютеры, которые злоумышленники обычно не горят желанием взламывать, передаёт MSNBC. Как отмечает канал, дело в том, что Китай может попытаться воровать биотехнологии, что позволит ему продвинуться в разработке вакцины против коронавируса и, следовательно, получить над Западом экономическое преимущество.

Давайте теперь перейдём к вашему блестящему репортажу. Речь идёт об американских и британских чиновниках, которых беспокоят кибератаки на больницы и исследовательские комплексы. И указывают они на Китай. Расскажите об этом поподробней.

ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ, корреспондент NBC News: Да, всё так, Мика. Вчера правоохранительные органы Соединённых Штатов и Великобритании разослали инструкции, причём не только по больницам, но и во все медицинские институты, включая те, которые занимаются медицинскими исследованиями. Они рекомендуют им ставить пароли на компьютеры и прочие устройства, которые хакерам, как правило, не придёт в голову взламывать, так как они наблюдают рост активности со стороны людей, которые пытаются воспользоваться нынешней обстановкой.

Два источника, с которыми мне удалось пообщаться, говорят, что здесь повсюду остались следы Китая. Это означает, что Китай будет часто пользоваться такими ситуациями, так как они пытаются собрать как можно больше информации, учитывая, что количество пациентов в больницах увеличивается, и они сообщают им свою информацию. Они также пытаются красть биотехнологии. Мы помним об инциденте в прошлом декабре, когда двоих граждан Китая задержали при попытке украсть раковые клетки. У одного из них в носках, сложенных в багаж в аэропорту Бостона, даже была спрятана пробирка.

Подобные инциденты случались и раньше, и чиновники указывают на то, насколько важно, чтобы мединституты вняли их призывам. Всё дело, Мика, сводится к гонке за вакциной. Если Китаю или другой стране удастся продвинуться в этом направлении и быстрее разработать вакцину благодаря воровству знаний, которые приобретают такие страны, как США и Великобритания, то они смогут разработать вакцину раньше и получить экономическое преимущество. Просто в голове не укладывается, сколько непредвиденных последствий может быть у этого вируса, как и то, кто именно пытается воспользоваться текущим моментом.

Дата выхода в эфир 06 мая 2020 года.