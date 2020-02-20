Конгрессмен США: Китай наращивает военные силы на деньги американских пенсионеров

Государственный пенсионный фонд штата Калифорния инвестирует миллиарды долларов в китайское военное кораблестроение, военно-морские базы, а также в технологии, используемые Китаем для слежки за уйгурами, заявляет в эфире Fox News конгрессмен США Джеймс Бэнкс. Как отмечает телеканал, практически все важные учреждения в Америке пострадали от китайских шпионов.

Могущество Китая растёт, и для китайского правительства сущий пустяк внедрить своих людей и обворовать американские учреждения, причём почти все. Американские компании передают Китаю свои рабочие места и, в конечном счёте, свои экспертные знания, получая взамен быструю прибыль. Университеты и лаборатории нанимают китайских учёных, которые потом отсылают исследования своим хозяевам в Китае.



Уязвимы даже наши пенсионные фонды. Сегодня мы расскажем вам примечательную историю. Calpers — государственная пенсионная система Калифорнии, под её управлением находятся активы на сумму 300 миллиардов долларов. На днях из письма Джима Бэнкса, конгрессмена от Индианы, стало известно, что инвестиционный директор Calpers был завербован китайской шпионской организацией. Это почти невероятно.



Конгрессмен Бэнкс сегодня с нами. Большое спасибо, конгрессмен, за то, что нашли для нас время, и за то, что пролили свет на эту историю. Шокирующую историю. А такими словами я не бросаюсь. Расскажите нам вкратце, что произошло.



ДЖЕЙМС БЭНКС, конгрессмен США: Как вы уже упомянули, Такер, это на самом деле один из самых невероятных примеров внедрения Китая в наши системы. В данном случае нам стало известно, что Юй Бен Мэн, инвестиционный директор Calpers, выпускник так называемой программы «Тысяча талантов», которую, Такер, финансирует китайское правительство и контролирует КПК, Коммунистическая партия Китая.



Эта программа разработана с целью вербовать ценных индивидов и расставлять их на очень ценных позициях. В данном случае Юй Бен Мэн был поставлен следить за крупнейшим в Америке пенсионным фондом штата. Оттуда он направил 3,1 миллиарда долларов в 172 различные китайские компании.



Хуже того, Такер… Я служу в комитете по вооружённым силам палаты представителей конгресса, и каждый день я работаю с президентом Трампом над восстановлением наших вооружённых сил. Мы сделали крупнейшие в истории США инвестиции в вооружённые силы, потому что мы стараемся поддерживать их на должном уровне перед лицом китайской военной угрозы. А в данном случае мы узнали, что Calpers через этот инвестиционный фонд инвестирует в китайское военное кораблестроение и военно-морские базы. Хуже того, они инвестировали в компанию под названием Hikvision, разработавшую различные технологии наблюдения, используемые для слежки и преследования в отношении уйгуров-мусульман.



Вот для чего используется калифорнийский государственный пенсионный фонд! По-моему, это карикатурно. И я призвал губернатора (Калифорнии. — ИноТВ) Ньюсома принять меры.



Итак, один из крупнейших финансовых игроков Америки — Calpers — помогает отстраивать вооружённые силы нашего главного военного соперника. Это гротескно!



Коротко: скажите, это происходит только в Калифорнии, или есть опасения, что это происходит и в других штатах?



ДЖЕЙМС БЭНКС: Я опасаюсь, что это происходит по всей стране. Это происходит даже в Thrift Savings Plan — это тоже пенсионная программа, федеральная. Но здесь — единственный установленный нами случай, когда фонд нанимает выпускника программы «Тысяча талантов», отчего всё так явно и вопиюще. Это происходит прямо под носом у Гэвина Ньюсома. Если он не примет мер, Такер, нам придётся задаться вопросом: на чьей он стороне?



Этот вопрос стоит задать.



Дата выхода в эфир 17 февраля 2020 года.