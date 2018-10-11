Bloomberg: от санкций США против российских облигаций могут пострадать калифорнийские пожарные

Калифорнийский пенсионный фонд Calpers, выплачивающий пенсии местным госслужащим — в том числе пожарным и полицейским — оказался одним из крупнейших держателей российских государственных облигаций, сообщает Bloomberg. Как отмечается в материале агентства, это может стать серьёзной дилеммой для американских законотворцев, которые как раз сейчас рассматривают возможность введения санкций против российского госдолга.

«Всё громче звучащие пререкания» между Россией и США не помешали части пенсий калифорнийских рабочих и пожарных пробраться на российский рынок долговых обязательств, сообщает Bloomberg. Как удалось установить журналистам агентства, американский пенсионный фонд Calpers (California Public Employees’ Retirement System, «Пенсионная система госслужащих Калифорнии». — ИноТВ) на конец июня нынешнего года владел российскими государственными облигациями на $460 млн — на 8% больше, чем по итогам 2017-го. Это означает, что, согласно доступным данным, штат Калифорния занимает 10-ое место в списке крупнейших иностранных кредиторов России, уступая другим американским инвестфондам, подчёркивается в материале.

Как констатируют авторы статьи, из-за того, что российский госдолг после «двух лет притока облигаций от спекулянтов активами» кратковременно стал «лакомым кусочком» для американских инвесторов, оказалось, что «в санкционном противостоянии» Москвы и Вашингтона уязвимой оказалась и та, и другая сторона. Активы Calpers представляют собой «дилемму» для американских законотворцев, которые в настоящий момент рассматривают возможность удара по российским облигациям в рамках новых санкций, призванных «наказать правительство Путина за предполагаемое вмешательство в выборы», пишут журналисты.

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, который является одним из авторов выдвинутого совместно республиканцами и демократами законопроекта об антироссийских санкциях, заявлял в прошлом месяце, что опасения по поводу мер против российских облигаций являются одним из главных камней преткновения для конгрессменов, отмечают авторы. По данным Bloomberg, к концу лета американские инвесторы владели 6% всех российских облигаций, включая евробонды и облигации федерального займа. Законопроект Ван Холлена предполагает введение новых мер против энергетического и финансового сектора России в том случае, если директор национальной разведки США придёт к выводу, что Москва не оставила попытки вмешаться в американскую политику; при этом, по словам самого сенатора, в текст законопроекта уже были внесены поправки о том, что санкции, в случае их наложения, коснуться только новых выпусков облигаций.

Альтернативный законопроект о санкциях против России, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом и уже прозванный «адским», также предполагает меры в отношении российского госдолга и государственных банков, однако не содержит никаких условий для их введения — то есть, санкции должны будут вступить в силу сразу после его принятия, продолжают авторы.

За меры против российских облигаций уже выступил бывший чиновник минфина США Далип Сингх, который принимал участие в составлении санкций против Москвы в 2014 году; Сингх, в частности, отмечал, что «на то, что американские пенсионные и накопительные фонды для госслужащих финансируют российское правительство, не может быть никаких правдоподобных причин».

Как пишет Bloomberg, конгресс вряд ли введёт какие-либо новые меры против Москвы до ноябрьских выборов, однако сама угроза их введения уже привела к распродаже российских облигаций: иностранные держатели с апреля продали их на общую сумму $7,5 млрд. В результате доходность 10-летних российских госбумаг в прошлом месяце достигла рекордных показателей, однако сейчас уже несколько снизилась, опустившись до 8,8%. Между тем, российские чиновники выражали уверенность в том, что в случае введения санкций проданные иностранцами облигации будут скуплены россиянами, говорится в статье.