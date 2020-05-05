Atlantico: в соперничестве Пекина и Вашингтона Москве уготована важная, но второстепенная роль

Противостояние России и США сегодня отходит на второй план, поскольку главным противником Вашингтона на мировой арене становится Пекин, констатируют в интервью Atlantico.fr французские эксперты Сириль Бре и Флоран Парментье. При этом в соперничестве Запада и Китая России уготована важная, хоть и второстепенная роль, уверены эксперты. По их словам, обе державы могут использовать сближение с Москвой для ослабления позиций друг друга.

В противостоянии Запада и Китая России уготована важная, но второстепенная роль, заявляет в интервью Atlantico.fr французский эксперт Сириль Бре. Как поясняет собеседник издания, для Китая Россия — важный партнёр в стратегическом и дипломатическом плане. Благодаря совместным вето Пекину и Москве удаётся оспаривать американское лидерство в структурах ООН. Державы согласны в необходимости борьбы с иностранным вмешательством во внутренние дела государств и защиты неприкосновенности государственного суверенитета.

Что касается экономики, то Россию Китай интересует лишь с точки зрения энергетики и горной промышленности, а Россия, с точки зрения Пекина, малонаселённая военная держава, обладающая большими запасами углеводородов — то есть полезный партнёр, но не полноценный и равноправный союзник, считает специалист. Для Вашингтона же Москва — основная точка опоры в Евразии, которая то объединяется с Китаем против Запада, в частности входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, то стремится к сближению с Западом, чтобы сократить экономическое и демографическое отставание от Китая.

По убеждению специалиста в области геополитики Флорана Парментье, цель России — утвердиться в качестве полноценного полюса влияния, не довольствуясь второстепенной ролью, которая она занимала в 90-х годах XX века. При её внешняя политика нацелена на управление огромной и разнородной территорией в долгосрочной перспективе. По мнению эксперта, поворот России в сторону Китая после войны на Украине и политика санкций вписываются в более глубокую историческую тенденцию, однако и этот поворот нельзя назвать полноценным, поскольку трения существуют и в отношения Пекина с Москвой, несмотря на афишируемое президентами согласие.

На внешнеполитической арене Россия будет разыгрывать карту гаранта безопасности для ряда государств (как в Сирии), при этом продолжая дестабилизировать другие (как Украину), уверен специалист. Как подчёркивает Парментье, удержаться в собственных границах России всегда помогала сильная армия, на долю которой со времён Петра I приходится существенная часть ВВП страны.

Рассуждая о возможном сближении России с США, Бре замечает, что о «духе Эльбы», который бы напомнил бы о сотрудничестве двух сверхдержав во времена войны с нацизмом, говорить преждевременно. Как напоминает эксперт, даже во времена войны у двух стран было уже немало поводов для конфронтации, а холодная война развернулась уже через два года после победы.

Сегодня упоминание «духа Эльбы» для российского и американского президентов — способ противостоять «медийному наступлению» Китая и компенсировать внутренние экономические трудности, считает Бре. По его убеждению, для Москвы Вашингтон остаётся «любимым врагом», а антиамериканизм служит «мотором дипломатической и военной активности России». Для Вашингтона же борьба с российским влиянием стала связующим звеном политической жизни. Когда Дональд Трамп заявляет о перспективах сближения с Россией, он намеренно дразнит вашингтонский истеблишмент, но не заходит дальше этого — санкции остаются в силе, а до их отмены ни о каком сближении речи идти не может, подчёркивает политолог.

Парментье, в свою очередь, замечает, что в США Россия довольно долго пользовалась плохой репутацией, а первые санкции в её отношения, связанные с несоблюдением прав человека, появились ещё в конце XIX века. Сегодня для сближения Россия потребует от США серьёзных уступок, начиная от отмены санкций, заканчивая пересмотром архитектуры безопасности, в чём американцы вовсе не заинтересованы, полагает эксперт. При этом дружеские жесты Трампа в отношении России не находят единогласного отклика в среде американских элит, замечает специалист. Тем не менее, признание китайской угрозы может повысить статус России в американской повестке, считает Парментье. Так, Генри Киссенджер призывает к сближению США с Россией ради её отдаления от Китая.

Отвечая на вопрос о возможном движении мира в сторону новой двуполярности, Сириль Бре замечает, что идея совместного господства США и Китая над миром не нова, и поднималась в 2000-х годах, в эпоху тесных экономических и политических связей между двумя великими державами Тихооокеанского региона, не раз. Однако с приходом к власти в КНР Си Цзиньпиня в 2013 году и Дональда Трампа в США в 2016-м напряжённость между странами настолько усилилась, что речь стала идти не о сотрудничестве, а о противостоянии на мировой арене.

При этом Бре убеждён, что в будущем борьба двух этих сверхдержав не приведёт к холодной войне или открытому конфликту. Во-первых, поскольку Китай не желает войны и предпочитает побеждать без боя. Во-вторых, поскольку в современном мире немало других игроков, таких как ЕС или развивающиеся страны «Большой двадцатки», полных решимости защищать собственные интересы не вставая пол знамёна одного из «лидеров». По его представлениям, союзы в современном мире гораздо гибче и менее масштабны, чем во времена холодной войны. Красноречивое свидетельство тому — отношение Китая к России: он сближается с ней, оставаясь при этом верным своей геополитической линии. «Отношения Китая и России — это больше, чем партнёрство и меньше, чем союз», — вспоминает Бре собственное высказывание трёхлетней давности.

Как напоминает Парментье, Китай четко поставил перед собой цель стать ведущей технологической и экономической державой к 2030 году и уже добился на этом пути внушительных результатов, благодаря своему терпению и способности к долгосрочному планированию. При этом Пекину с трудом удаётся стать статусным союзником для менее развитых стран, в том числе для Африки. Соседи обеспокоены китайской активностью в военно-морской и экономической сфере. И если даже соотношение сил в пользу Пекина, его преимущество не так велико, как принято считать. По прогнозам эксперта, Китай всё же будет находить союзников в Южной Америке, Европе и Африке, но они будут всё более требовательными.