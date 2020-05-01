Экономическая мощь и националистический подъём: SCMP рассказала, чем Пекин встретит враждебность Запада

Из-за пандемии отношение западных стран к Китаю ухудшилось, и власти в Пекине воспринимают это всё острее, пишет обозреватель South China Morning Post Чжоу Синь. Из опасений перед изоляцией КНР усиленно пытается сохранить сильную позицию в мировой экономике. Кроме того, негативные комментарии Запада провоцируют подъём национализма в стране, и на этой волне Пекин тоже вносит свои идеологические коррективы.

Власти Китая всё больше сходятся во мнении, что из-за пандемии коронавируса весь мир начнёт более враждебно относиться к Поднебесной. Это сулит существенные перемены в текущей международной обстановке, в которой КНР сумел вырасти «из закрытого коммунистического захолустья в ведущую державу глобальной экономики», пишет в своей статье обозреватель South China Morning Post Чжоу Синь.

Мировой кризис здравоохранения, вызванный впервые обнаруженной в Китае болезнью, заставляет задуматься, как Поднебесная сможет продолжить свой путь развития и процветания в условиях усиливающегося негативного отношения к ней по всему миру.

Как считают китайские аналитики, первым делом стране необходимо восстановить глобальные цепочки добавленной стоимости, чтобы в краткосрочной перспективе сохранить рабочие места для своих граждан, а в долгосрочной — своё сильное положение в мировой экономике. В конце концов, хотя, с политической и идеологической точек зрения, Пекин далеко не во всём сходится с Западом, он не собирается упускать свои позиции на международном рынке. Сможет ли Китай это сделать или окажется в изоляции, когда пандемию удастся взять под контроль, — это один из главных вопросов на посткризисный период.

Ранее в апреле бывший мэр города Чунцин Хуан Цифань заявил, что после кризиса странам потребуется пересмотреть модель распределения цепочки добавленной стоимости — сменить «горизонтальную» на «вертикальную». В будущем, по его мнению, власти должны создавать в непосредственной близости от удобных транспортных развязок отдельные центры производства, где будет сконцентрировано 70% цепочки.

«Пандемия продемонстрировала слабые звенья в старой модели глобализации… Китай и другие страны должны задуматься об изменении системы размещения глобального производства», — считает Хуан. Отказываться от глобализации, по мнению экс-мэра, — всё равно что «выстрелить себе в ногу». Правильный подход заключается в большем открытии рынков, а не в «развороте на 180 градусов».

Пекин тоже придерживается похожих взглядов. Китай уже пообещал и дальше работать над созданием благоприятной среды для инвесторов и ещё больше открывать свои рынки для иностранного бизнеса. К примеру, Samsung уже получила добро от властей КНР на то, чтобы отправить 200 рабочих в город Сиань для расширения принадлежащего компании завода по производству микрочипов.

Чжоу Синь подчёркивает: хотя иностранные СМИ активно освещают угрозы оставить Китай в изоляции, Поднебесная по-прежнему остаётся не только крупнейшим мировым производителем, но и рынком потребления, и транснациональные корпорации просто не могут это игнорировать.

Прошлый месяц стал весьма прибыльным для Tesla в Китае. Компания продала более 12 тыс. автомобилей — на 450% больше по сравнению с прошлым годом. И это несмотря на то, что в целом автомобильный рынок в Поднебесной просел на 40%.

«Илон Маск пустился в пляс на людях, когда первые машины Tesla Model 3 были выпущены на продажу в этом году. Видно, насколько он был рад», — подчёркивает бывший директор Института мировой экономики при Китайской академии современных международных отношений Чэнь Фэнъин. По его словам, «Китай остаётся рынком, с которым нельзя не считаться».

Аналитик уверен, что коронавирус может ускорить процесс формирования региональных экономических блоков. Наиболее вероятно, выделятся три крупных образования: в Северной Америке, Европе и Восточной Азии. «Китай станет центром притяжения в восточноазиатском блоке… Это предопределено благодаря индустриальному комплексу КНР и её огромному рынку», — утверждает Чэнь.

Таким образом Пекин может стать связующим звеном между Японией и Южной Кореей в северной части региона и Юго-Восточной Азией на юге. И сдвиги уже наметились в первом квартале этого кода — АSEАN потеснил Евросоюз и стал крупнейшим торговым партнёром Поднебесной.

По мнению аналитика Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР Дин Ифаня, индустриальная мощь Китая сегодня слишком сильна, чтобы в одночасье потерпеть крах без иностранных капиталовложений. «На ранних этапах экономического развития КНР действительно очень сильно полагалась на зарубежных инвесторов… и каждый раз, когда западные страны говорят о том, чтобы уйти из Китая, он начинает нервничать. Но на самом деле, это больше не так важно. Китай построил свою индустриальную систему», — полагает Дин. Также эксперт подчёркивает, что Поднебесная уже доказала свою конкурентоспособность «практически во всех промышленных секторах» — от телекоммуникационной инфраструктуры до высокоскоростных железных дорог.

На фоне изменений в международной ситуации происходят и сдвиги в официальной китайской идеологии, обращает внимание автор статьи. На период пандемии Си выделил «сохранение стабильных цепочек поставок и цепочек добавленной стоимости» в качестве одного из основных приоритетов, что говорит о желании Пекина сохранить своё место в мировой экономике. Однако в более масштабном плане лидер КНР заявил, что пришла пора Китаю «проводить идеологическую и рабочую подготовку» к изменениям во внешнем мире, которые могут сохраняться в течение долгого времени.

Если раньше Китай переживал «период стратегической возможности», то теперь обострившееся противостояние с Вашингтоном способствовало тому, что жители КНР начали острее воспринимать негативное отношение к своей стране и всё больше проникаться националистическими идеями. В соцсетях Поднебесной даже приобрела популярность теория о «маньчжурах, прорывающихся сквозь Великую китайскую стену».

Согласно этой теории, либеральные демократии во главе с США свысока смотрят на китайскую систему управления, институты и культуру, объясняет Чжоу Синь. Точно так же правившая в Китае в XIV-XVII веках династия Мин относилась к маньчжурам, как к варварам. Маньчжуры тогда избрали правильный путь и не стали перенимать чужие ценности, а развили собственную военную мощь и покорили правящую династию. «Стоило маньчжурам прорваться сквозь Великую китайскую стену, как их институты и культура стали эталоном». И теперь КНР должна точно так же использовать свою экономическую и торговую мощь, чтобы занять главенствующие позиции и доказать превосходство своей системы над западной.

В одной из недавних статей, активно форсируемой на китайской платформе WeChat, пользователь по имени Лу Шихань написал: «Почему в глобальном общественном дискурсе Китай вечно показывают в неблагоприятном свете? Почему так много людей верят очерняющей Китай информации, распространяемой западными странами? И почему никто не признаёт по справедливости наших достижений, даже после того, как мы столь многого добились? Почему мы не можем заслужить признания нашей культуры со стороны других, даже когда мы стали второй по величине экономикой в мире?» По мнению Лу, всё потому, что Китай слишком отличается в культурном отношении от Запада.

«В Китае видят варварское государство — точно так же, как династия Мин видела варваров в маньчжурах. Что бы мы ни сделали, всё будет считаться неправильным», — заключил обозреватель из соцсетей.