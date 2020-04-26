Handelsblatt: пандемия создаёт проблемы для западной автоиндустрии и даёт КНР шанс вырваться вперёд

Из-за пандемии коронавируса многие мировые автоконцерны попали в трудное положение, пишет Handelsblatt: падает производство и сбыт автомобилей. Ещё одной проблемой может стать лопнувший кредитный пузырь: до кризиса многие потребители в США и Европе брали машины в кредит и теперь испытывают трудности с их погашением. На этом фоне положение КНР выглядит лучше: китайский авторынок уже почти вышел на докризисные показатели.

Никто из мировых автопроизводителей не способен точно подсчитать ущерб от пандемии коронавируса, пишет Handelsblatt. Немецкий концерн Volkswagen уже предложил выплачивать премии за покупку автомобилей, чтобы поддержать ключевую для ФРГ индустрию.

Как отмечает издание, падение уровня производства и сбыта сильно бьёт по автомобильной индустрии, а теперь у концернов появляется ещё одна проблема. Баланс многих немецких автомобильных предприятий содержит множество кредитных средств, оказавшихся под угрозой в условиях продолжающегося кризиса. Одна только компания Daimler была вынуждена потратить €400 млн на страхование кредитов в текущем квартале. Handelsblatt пишет, что почти каждая вторая проданная машина в мире финансируется за счёт банков.

Издание отмечает, что до кризиса многие потребители, особенно в США, брали машины в кредит, однако теперь, в условиях возросшей безработицы, такая ситуация становится опасной. Теперь многие взятые кредиты на автомобили рискуют быть не погашенными — и кредитный пузырь может лопнуть.

Между тем, в Китае положение дел выглядит лучше, отмечает Handelsblatt. В последние годы Поднебесная обошла США в качестве крупнейшего рынка сбыта автомобилей: новости о том, что на Востоке коронавирусный кризис был преодолён, помогают многим автомобильным менеджерам лучше спать, пишет издание. Уже сейчас китайский рынок почти вышел на докризисный уровень.

Как отмечает Handelsblatt, когда в США лопнет кредитный пузырь, произойдёт падение местного авторынка, однако в КНР такого не произойдёт, поскольку многие китайцы по-прежнему оплачивают автомобили наличными. Издание пишет, что даже в период остановки производства в ФРГ продолжали выпускать запчасти для снабжения китайских заводов.

Ещё до нынешнего кризиса Китай был привлекателен для автомобильной индустрии, пишет Handelsblatt. Сейчас многие немецкие автоконцерны задумываются над тем, чтобы повысить своё производство в КНР. Издание отмечает, что этот тренд будет только нарастать.