Times: демократы и республиканцы стремятся оседлать антикитайскую волну

Ведущие партии США пытаются использовать растущее в обществе недовольство Китаем в своих политических интересах, пишет обозреватель The Times Джерард Бейкер. Демократы обвиняют действующую администрацию в том, что она потворствовала Си Цзиньпину. Республиканцы, в свою очередь, предлагают законопроект, который позволит каждому гражданину США добиваться компенсаций от Пекина в суде, отмечает публицист.

Джо Байден, предполагаемый кандидат в президенты США от Демократической партии, прилагает огромные усилия, чтобы привлечь к себе интерес избирателей. Любому было бы трудно конкурировать за эфирное время с таким сочетанием, как смертельная эпидемия коронавируса и охочий до внимания СМИ Дональд Трамп, пишет обозреватель The Times Джерард Бейкер.

Однако почти полная невидимость бывшего вице-президента в информационном поле вызывает беспокойство у его однопартийцев. Они опасаются, что это лишь укрепляет сомнения относительно способности 77-летнего политика руководить страной. Ведь появления Байдена в прямом эфире периодически сопровождались чередой оговорок и наводили на мысль о снижении его умственных способностей.

Поэтому его окружение решило, что пришло время более агрессивно воздействовать на общественное сознание. Группа, тесно связанная с его президентской кампанией, выпустила политическую рекламу, в которой жёстко критиковалась реакция главы Белого дома на вспышку коронавируса. Однако вместо того, чтобы ругать президента за то, что он изначально преуменьшал серьёзность эпидемии или провалил поставки медицинского оборудования, Байден обрушился на Трампа за то, что тот «мягко относится к Китаю».

Под кадры, на которых американский и китайский лидеры приветливо общаются на различных международных саммитах, тревожный голос рассказчика повествует: Трамп «прогнулся перед китайцами». В одном из отрывков президент США говорит, что Пекин предоставляет честную информацию о коронавирусе и держит ситуацию под контролем.

«Все знали, что они соврали о вирусе, — говорится в рекламе. — Президент Трамп доверился Китаю».

Такая позиция может показаться необычной для демократов. В конце концов, именно Байден, будучи вице-президентом, поддерживал тёплые отношения с Пекином. Более того, саму администрацию Барака Обамы обвиняли в том, что она ничего не предпринимала, чтобы покончить со «злоупотреблениями» Китая в международной торговле и региональной политике, напоминает Бейкер.

«Новая линия атаки демократов демонстрирует, как пандемия в корне изменяет глобальную политику. В стране, резко разделённой практически по всем вопросам, включая споры о правильном курсе и медицинском ответе на коронавирус, враждебность к Китаю — это практически единственный вопрос, который вызывает двухпартийную поддержку», — отмечает автор статьи.

По его мнению, обе партии страстно желают получить политическую выгоду от «нарастающей волны гнева против Пекина». Люди требуют привлечь Поднебесную к ответственности за ущерб, нанесённый здравоохранению и экономике США. Согласно недавнему опросу Pew Research, две трети американцев относятся к Китаю негативно. И это самый высокий показатель за 15 лет.

На этой неделе два сенатора-республиканца Марша Блэкбёрн и Марта МакСалли предложили законопроект, который позволит американцам потребовать от Китая в суде компенсацию за «разрушительный вред, который смертельный вирус нанёс экономике и человеческой жизни».

В нынешних условиях у этого законопроект есть шанс быть принятым, хотя его практическое воздействие будет ограниченным. В ближайшее время члены китайского Политбюро вряд ли предстанут в американском зале суда по иску в несколько триллионов долларов.

«Тем не менее политическое стремление к ответным обвинениям с каждым днём только усиливается. В самых диких уголках интернета конспирологи утверждают, что полученный США несоразмерный ущерб от события, которое началось в Китае, — это не случайность. Не нужно быть фанатом неправдоподобной выдумки, чтобы увидеть, что этот кризис толкает две мировые сверхдержавы к ещё большему взаимному подозрению и враждебности», — подчёркивает публицист.

Простая экономическая реальность уже играет свою роль. Американские фармацевтические и медицинские компании начали устранять зависимость от Китая. Многие фирмы реорганизуют свои цепочки поставок, чтобы гарантировать, что их операции никогда не станут «заложниками непредсказуемых и потенциально катастрофических событий в Китае». Путешествия и торговля с Китаем будут сокращены, так как доверие к этой стране резко упадёт, считает Бейкер.

К этим неизбежным экономическим реалиям добавился соблазн использовать это противостояние в политических целях. Вот почему обе партии США борются за многочисленные и растущие голоса синофобов, подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, Пекину за многое необходимо ответить и каким-то образом рассчитаться. Но как сказал ему опытный эксперт по политике в отношении Китая: «По иронии, коронавирусная угроза напоминает нам, что большинство угроз, с которыми мы сталкиваемся, требуют сотрудничества на более высоком уровне. Но существующая политика подтолкнёт страны к более высокому уровню конфронтации».

«Сочетание чрезвычайного положения в стране, усиливающейся иностранной державы, которой есть за что ответить, и избирательной кампании с высокими ставками будет иметь последствия для геополитики и мира во всём мире. И эти последствия будут сохраняться ещё долго после искоренения вируса», — заключает Джерард Бейкер.