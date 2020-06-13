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Das Erste: Столтенберг предостерёг страны НАТО о надвигающейся китайской угрозе

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса к готовности противостоять угрозам со стороны Китая, сообщает Das Erste. Столтенберг заявил, что Пекин наращивает своё присутствие во многих регионах, сдвигая мировой баланс сил — и НАТО должно предоставить свой ответ на эти действия.
Das Erste: Столтенберг предостерёг страны НАТО о надвигающейся китайской угрозе
Reuters

Йенс Столтенберг призвал страны НАТО повысить готовность противостоять угрозам со стороны Китая, пишет Das Erste. Генсек альянса отметил, что Пекин инвестирует большие средства в ядерное оружие и межконтинентальные ракеты, способные достичь Европы.

По словам Столтенберга, Китай «всё ближе подбирается к европейскому порогу»: КНР имеет присутствие в Арктике, Африке, Средиземноморье, а также вкладывает большие суммы в важную инфраструктуру в Европе. Кроме того, глава НАТО отметил, что Китай является значительной силой в киберпространстве. По мнению Столтенберга, НАТО должно ответить на действия Пекина, поскольку они «представляют собой фундаментальные перемены в мировом балансе сил».
 
При этом Столтенберг подчеркнул, что на данный момент ни одна страна-член НАТО не подвергается непосредственной угрозе со стороны КНР. «Однако мы констатируем, что в Южно-Китайском море развиваются крайне серьёзные события», — заявил Столтенберг, а также отметил, что Китай всё активнее пытается воспрепятствовать свободе перемещения в этих международных водах. Впрочем, Столтенберг также заявил, что необходимости посылать в регион войска НАТО нет. 
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Das Erste Германия Европа
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