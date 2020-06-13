Das Erste: Столтенберг предостерёг страны НАТО о надвигающейся китайской угрозе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса к готовности противостоять угрозам со стороны Китая, сообщает Das Erste. Столтенберг заявил, что Пекин наращивает своё присутствие во многих регионах, сдвигая мировой баланс сил — и НАТО должно предоставить свой ответ на эти действия.

Йенс Столтенберг призвал страны НАТО повысить готовность противостоять угрозам со стороны Китая, пишет Das Erste. Генсек альянса отметил, что Пекин инвестирует большие средства в ядерное оружие и межконтинентальные ракеты, способные достичь Европы.

По словам Столтенберга, Китай «всё ближе подбирается к европейскому порогу»: КНР имеет присутствие в Арктике, Африке, Средиземноморье, а также вкладывает большие суммы в важную инфраструктуру в Европе. Кроме того, глава НАТО отметил, что Китай является значительной силой в киберпространстве. По мнению Столтенберга, НАТО должно ответить на действия Пекина, поскольку они «представляют собой фундаментальные перемены в мировом балансе сил».

При этом Столтенберг подчеркнул, что на данный момент ни одна страна-член НАТО не подвергается непосредственной угрозе со стороны КНР. «Однако мы констатируем, что в Южно-Китайском море развиваются крайне серьёзные события», — заявил Столтенберг, а также отметил, что Китай всё активнее пытается воспрепятствовать свободе перемещения в этих международных водах. Впрочем, Столтенберг также заявил, что необходимости посылать в регион войска НАТО нет.