Welt: вспышка коронавируса на рынке в Пекине посеяла страх перед новой волной заражений

После нескольких недель ослабления карантинных мер в Пекине снова зарегистрирована вспышка коронавируса, сообщает немецкая газета Die Welt. Инфекция обнаружена на крупном рынке, обеспечивающем до 90% овощей и фруктов для китайской столицы. Предположительно, вирус был занесён туда через импортный лосось, и теперь в Китае растут страхи перед новой волной эпидемии: привозная рыба присутствует и на прилавках многих китайских магазинов.

Впервые за много недель в Пекине снова произошла крупная вспышка коронавируса, сообщает немецкая газета Die Welt. На большом рынке в китайской столице при проведении 500 тестов уже выявлено 45 заражённых.

После этого оптовый рынок «Синфади» в районе Фэнтай, с которого многомиллионная метрополия получает почти 90% овощей и фруктов, был закрыт. В окрестностях также перекрыто одиннадцать жилых кварталов вместе с девятью детскими садами и начальными школами. Около 10 тыс. продавцов и сотрудников рынка должны пройти тестирование на коронавирус.

Затронутый вспышкой инфекции район теперь перешёл в чрезвычайный режим, как в военные времена, отметил местный чиновник, выступая перед журналистами. Ближнее транспортное сообщение приостановлено, улицы в этом районе перекрыты и охраняются полицией. Расположенный неподалёку автобусный вокзал также временно прекратил работу. Помимо этого, отменены спортивные мероприятия.

Следователи отследили вирус вплоть до разделочной доски, на которой резали импортированный лосось. Об этом сообщил глава крупного рынка журналистам в Пекине. Сам лосось прибыл сюда с другого рынка морепродуктов. На полках многих пекинских супермаркетов также присутствует импортный лосось. Пока неясно, была ли рыба привезена из Норвегии, откуда Китай импортирует много лосося.

Как поясняет немецкая газета, рынок «Синфади» — крупнейший в Пекине. Его площадь составляет 112 га, что примерно соответствует 150 футбольным полям. Теперь он должен подвергнуться масштабной дезинфекции. Территорию охраняют усиленные наряды полиции. По мнению экспертов, сложившаяся ситуация может нанести ущерб снабжению города продовольствием.

Уже с четверга до пятницы в Пекине было выявлено 7 новых случаев заражение COVID-19. Это первые точечные заражения в столице за последние полтора месяца. По данным китайских СМИ, все эти случаи так или иначе связаны с рынком «Синфади», и именно на нём сконцентрировалось расследование. Первые тесты, проведённые в окрестностях, выявили 45 заражённых, у которых поначалу не наблюдалось никаких симптомов.

Новые случаи заражения пробудили страхи перед второй волной коронавируса в Китае, который до сих пор держал ситуацию под контролем, подчёркивает издание. Поэтому Пекин сразу же ужесточил все меры безопасности. В последнее время в Китае сообщалось лишь об отдельных случаях заражения, по большей части завезенных из-за рубежа.

Столица Китая была хорошо защищена уже в начале пандемии в Ухани полгода назад и лучше других городов отгорожена от остальных частей страны. Строгие меры безопасности были ослаблены всего несколько недель назад.

В кризисном штабе по коронавирусу в Пекине сообщают о намерении ужесточить контроль за грузами и путешественниками на въезде в город, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Китай уже прекратил выдачу виз иностранцам и ограничил въезд для возвращающихся из-за рубежа китайцев, сильно ограничив количество международных рейсов и введя обязательные тесты на коронавирус и 14-дневный карантин.

По информации издания, в Пекине есть 98 лабораторий, способных производить более 90 тыс. тестов в день. Этого должно хватить для того, чтобы покрыть существующие потребности. В Ухани, где проживает 11 млн человек и где в начале декабря впервые был выявлен новый вирус, во второй половине мая сообщалось о тестировании почти 10 млн жителей. При этом было выявлено только 300 бессимптомных случаев.

Рынок морепродуктов в Ухани, на котором также продавались дикие животные, уже попадал под подозрение как возможный источник вспышки инфекционного заболевания, в итоге распространившегося по всему миру. По всей планете насчитывается более 7 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 400 тыс. человек умерло от инфекции, напоминает Die Welt.