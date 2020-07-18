S&S: адмирал США призвал НАТО обновить морскую стратегию — с оглядкой на Россию и Китай

Чтобы дать отпор российскому подводному флоту, а также растущему влиянию Китая, НАТО необходимо выработать новую стратегию на море, пишет Stars and Stripes со ссылкой слова адмирала США Джеймса Фогго. По его словам, старая доктрина альянса не учитывает последние геополитические события, а также необходима для того, чтобы НАТО реагировала на угрозы заранее, а не «сбегалось на грохот пушек»

Чтобы справиться с подводным флотом России, а также военным влиянием Китая в Европе, НАТО нужна новая стратегия на море, пишет Stars and Stripes со ссылкой слова уходящего с должности командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго.

По его словам, за девять лет, прошедших с момента последнего обновления официальной стратегии альянса, ситуация в сфере безопасности претерпела серьёзные изменения. В частности, как отметил Фогго, нынешний план «не учитывает возвращение или возрождение российского подводного флота, упускает из виду расцвет Китая в качестве великой державы, а также незаконную аннексию* части Украины».

«Это не критика НАТО. Я просто, как бы это сказать, предупреждаю своих коллег, — оговорился адмирал. — Мне кажется, что нам нужно обновиться».

Джеймсу Фогго, который уходит в отставку уже этим летом, придёт на смену адмирал Роберт Бёрк. Предполагается, что он также возглавит Объединённое командование силами НАТО. Подобная двойная должность означает, что именно голос Бёрка будет иметь решающий вес в том случае, если союзники последуют совету Фогго и официально примут новую стратегию.

Что же касается Бёрка, то тот в своём заявлении сообщил, что Китай и Россия в открытую бросают «вызов свободному и открытому международному порядку». «Морские силы сыграют ключевую роль в рамках этой эпохи великодержавного соревнования», — добавил он.

Для Фогго пост командующего ВМС США в Европе стал конечным в его 39-летней карьере, большая часть которой сводилась к противодействию России. Ещё будучи молодым подводником в самый разгар холодной войны будущий адмирал патрулировал Арктику.

По его словам, «интервенция Москвы на Украине» в 2014 году и активизация военно-морских учений во многих регионах от Арктики до Средиземноморья — это главные причины, говорящие в пользу необходимости обновить стратегию. Кроме того, это также касается и Китая, который ныне считает себя приарктическим государством, даже несмотря на то, что географически он находится от этого региона довольно далеко.

Китай, как выразился Фогго, — это «новенький игрок в городе». В рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», которая призвана стимулировать мировую торговлю в долгосрочной перспективе, Арктике отводится немаловажное место. Однако союзники по НАТО столкнутся с проблемой, которая будет заключаться в выборе приоритетных регионов для совместных действий.

«Будет ли это Арктика? — задался вопросом адмирал. — Или Прибалтика? Или Средиземное море? Или Чёрное? Или мы будем сбегаться на грохот пушек, как это обычно и происходит?»

Одной из главных головных болей для стратегов НАТО является Фареро-Исландский рубеж в Северной Атлантике, который считается ключевой точкой в случае начала конфликта между Россией и НАТО.

Вместе с тем, идея создания новой стратегии НАТО появилась на фоне политических потрясений и сомнений в устойчивости альянса, особенно если вспомнить о частой критике блока со стороны президента США Дональда Трампа. Последний, в частности, планирует вывести почти 10 тыс. военнослужащих с территории Германии, что заставило многих задаться вопросом о том, собираются ли США защищать Европу.

Что же касается Фогго, то он верит в светлое будущее НАТО. «Я не слушаю все эти разговоры, — ответил адмирал на вопрос о том, сколько проживёт НАТО. — Думаю, оно ещё лет 70 простоит».

*Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).