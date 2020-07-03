WSJ: «они достигли большого мастерства» — российские подводные лодки всё больше тревожат НАТО

Возрождение российского подводного флота в последние годы вызывает серьёзное беспокойство у НАТО. Как пишет The Wall Street Journal, военные чиновники и аналитики альянса считают, что растущий российский потенциал может быть использован не только для защиты собственной территории, но и для создания угрозы США в Атлантике.

В конце прошлого года 10 российских подводных лодок покинули свои базы на российском Арктическом побережье и отправились на запад, к Северной Атлантике. Как пишет The Wall Street Journal, военные чиновники и аналитики НАТО считают, что подобное развёртывание — одно из самых масштабных учений со времён холодной войны — представляет собой не только демонстрацию силы и стремления российского военного флота защитить его территории, но и демонстрацию его мощи в Атлантике.

За последние годы Россия потратила миллиарды долларов на то, чтобы модернизировать стареющий подводный флот, который она унаследовала от Советского Союза, расширив его за счёт более тихих и быстрых субмарин, которые способны оставаться незамеченными и передвигаться на большей глубине в течение более продолжительного периода времени.

Командующие военно-морскими силами Соединённых Штатов и их союзников говорят, что Россия сейчас всё чаще и на более длительные периоды развёртывает подлодки в районах Атлантики, где они могут нести угрозу военным кораблям Организации Североатлантического договора и ключевым объектам американской инфраструктуры, поскольку русские патрулируют Восточное побережье США.

Эксперты считают, что возрождение российского подводного флота и его вылазки в Атлантику тревожат альянс НАТО, которому необходимо будет быстро перебросить американские силы в Европу через Атлантику в случае вооружённого конфликта с Россией. Важность этой стратегии вырастет, если Соединённые Штаты выполнят приказ президента Дональда Трампа и выведут четверть американских военнослужащих из Германии.

«Мы наблюдаем это на постоянной основе: больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени», — сказал в своём интервью глава Объединённого морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт.

А командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис в феврале заявил, что американские корабли, выходившие с баз на Восточном побережье, оказывались в спорном пространстве и больше не могли рассчитывать на то, что им удастся пересечь Атлантику беспрепятственно.

Американский адмирал Джеймс Фогго, командующий военно-морскими силами США в Европе, сравнил сложившуюся ситуацию с битвами за Атлантику во время двух мировых войн, когда немецкие подводные лодки атаковали корабли союзников, а также во время холодной войны, когда натовские противолодочные соединения играли в кошки-мышки с советскими подлодками.

«Мы всё ещё сохраняем преимущество в подводной сфере, но они достигли большого мастерства», — сказал адмирал.

Как отмечают авторы материала, за последние несколько лет российские подлодки настолько улучшили свои характеристики, что теперь они потенциально способны переигрывать самолёты «Посейдон». Они способны скрываться на дне Северной Атлантики, где множество впадин, подводные гряды, холодные и тёплые течения искажают гидроакустические сигналы, которые улавливают «Посейдоны».

Как заключают авторы издания, Россия планирует и дальше совершенствовать свой Северный флот. Первая подводная лодка класса «Ясень-М», вероятнее всего, будет принята на вооружение уже в следующем году — после целой серии испытаний в прошлом году. Ожидается, что эти подлодки будут обладать более высокими показателями малозаметности и позволят российским пилотам получить более подробную картину дна Северной Атлантики.