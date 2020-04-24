Daily Mail Оригинал

DM: командиру британской подлодки грозит увольнение за вечеринку в честь прибытия домой вместо карантина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чтобы поднять настроение своим подчинённым, которые, проведя два месяца в изоляции в море, были вынуждены снова отправиться на карантин, командир атомной подлодки HMS Trenchant прямо по прибытии на берег организовал экипажу вечеринку, сообщает Daily Mail. Высшее руководство увеселительную инициативу не оценило — и теперь командиру грозит увольнение.
DM: командиру британской подлодки грозит увольнение за вечеринку в честь прибытия домой вместо карантина
Reuters

В отношении командира атомной подлодки HMS Trenchant Королевского ВМФ Великобритании была начата проверка, из-за того что по прибытии домой тот организовал для экипажа вечеринку, несмотря на необходимость самоизолироваться, сообщает Daily Mail.

 

Как отмечает издание, имя командира пока не разглашается — «из соображений безопасности». Его субмарина ушла в море ещё до введения в стране карантина, и, по сути, экипаж из 150 человек провёл в самоизоляции все два месяца, что находился в море. Несмотря на это, руководство настояло, чтобы подводники отправились по домам на двухнедельный карантин. 

 

Правда, прежде чем разойтись на самоизоляцию, прямо на пристани военно-морской базы Девонпорт, неподалёку от своей субмарины командир устроил для своих подопечных «импровизированную вечеринку» — с барбекю и диджейским пультом. Таким образом лидер хотел поднять экипажу настроение перед увольнением на берег. 

 

Видео с праздника попало в соцсети, и теперь увольнение, несколько другого свойства, грозит самому командиру. Как рассказал Daily Mail анонимный источник в ВМФ, проверка также коснётся ещё и ряда других нарушений.

 

По словам источника, с помощью вечеринки командир хотел, чтобы его подопечные «выпустили пар» после стольких недель самоизоляции в море, прежде чем им вновь придётся отправиться в самоизоляцию. «К сожалению, некоторые люди из высшего руководства посчитали, что это не слишком разумный шаг, учитывая, что большая часть британцев сейчас находится в самоизоляции и обходится без барбекю», — прокомментировал собеседник Daily Mail. 

Издание отмечает, что HMS Trenchant — одна из трёх атомных подлодок, находящихся в ведомстве Королевского ВМФ. Эта субмарина может месяцами находиться под водой и всплывать только для того, чтобы пополнить запасы продовольствия для экипажа. 

 

Представитель ВМФ заявил, что в отношении командира ведётся проверка.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Mail Великобритания Европа
теги
Англия Великобритания ВМФ карантин коронавирус подводная лодка расследование флот
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров