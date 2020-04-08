CNN: коронавирус на борту «Теодора Рузвельта» вслед за капитаном отправил в отставку министра

Глава ВМС США Томас Модли подал в отставку после того, как в прессу просочилась аудиозапись его выступления перед экипажем авианосца «Теодор Рузвельт», пишет CNN. Модли назвал уволенного капитана судна Бретта Крозье, предупредившего о распространении коронавируса на корабле, «наивным и глупым». Отмечается, что, подав в отставку, Модли извинился перед Крозье и признал, что потерял контроль над ситуацией.
В минувший вторник глава ВМС США Томас Модли подал в отставку, сообщает CNN. Как отмечает издание, это случилось через день после того, как в прессе появилась аудиозапись, на которой Модли назвал «глупым» уволенного командира авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье.
CNN напоминает, что неделю назад бывший тогда капитаном авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» Крозье составил служебную записку, в которой предупредил о распространении коронавируса среди членов экипажа корабля. Записка просочилась в прессу, после чего глава ВМС США Модли отстранил Крозье от командования авианосцем. Кроме того, Модли выступил с речью перед командой корабля: в ней он оскорбил Крозье перед тысячами матросов, проводивших своего бывшего капитана аплодисментами. Аудиозапись обращения Модли также утекла в СМИ, после чего его позиции резко ухудшились.
В своём заявлении об увольнении Модли не упоминал об инциденте, однако позже принёс свои извинения всему флоту США, пишет издание. Министр обороны США Марк Эспер принял отставку: «Он ушёл в отставку по собственному желанию, чтобы авианосец «Теодор Рузвельт» и весь американский флот могли двигаться дальше», — приводит CNN слова Эспера.
CNN пишет, что в своём обращении к матросам «Теодора Рузвельта» Модли назвал Крозье «наивным и глупым», а также расценил действия капитана как «предательство». Он также предположил, что Крозье намеренно позволил своей служебной записке стать достоянием общественности. Между тем, по данным на 7 апреля, 230 членов экипажа авианосца сдали положительный тест на коронавирус.
Издание отмечает, что после подачи заявления об отставке Модли извинился непосредственно перед Крозье и его семьёй, а также признал, что ему не хватило осведомлённости об обстановке.
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