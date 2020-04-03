CNN: капитана американского авианосца отстранили за попытку спасти экипаж от коронавируса

ВМС США отстранили от командования капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Брэтта Крузера после того, как тот написал докладную записку о необходимости решительной борьбы с коронавирусом для спасения жизней членов команды вверенного ему корабля, передаёт CNN. Как отмечает канал, хотя официальной причиной увольнения стало то, что капитан направил записку по незащищённому каналу, он в любом случае лишился работы из-за желания сказать правду.

Командующего американским авианосцем, на котором произошла крупная вспышка коронавируса, отстранили от командования спустя несколько дней после того, как тот написал докладную записку. В ней он предупреждал руководство ВМС о необходимости решительных действий для спасения жизней членов команды. Сегодня об этом заявил и. о. министра ВМС Томас Модли.

ТОМАС МОДЛИ, и. о. министра ВМС США: Я хочу сообщить, что по моему решению командующий авианосцем USS Theodore Roosevelt капитан Брэтт Крузер освобождён от своей должности.

Теперь нет никаких сомнений в том, что капитан Крузер своей запиской вызвал настоящую бурю. Но он говорил правду, пытаясь спасти жизни людей. Сегодня вечером президента Трампа попросили прокомментировать это дело.

ЖУРНАЛИСТ: ВМС собираются уволить капитана USS Theodore Roosevelt после того, как тот начал бить тревогу из-за вспышки COVID-19 на его корабле. Это выглядит так, как будто его наказывают за попытку спасти жизни моряков под его началом. Что вы можете об этом сказать?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нет, я так совсем не думаю. Нам придётся немного подождать, потому что, насколько я помню, на этот счёт будет пресс-конференция Министерства обороны. Но я вовсе так не думаю. Вовсе нет, ни капельки.

Модли сообщил, что Крузера отстранили по той причине, что он решил действовать за пределами цепи командования и отправил докладную записку по незащищённому каналу. Может, и так, но он лишился работы, по крайней мере, частично потому, что он захотел сказать правду и получить помощь.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2020 года.