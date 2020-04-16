Euronews: французский «Шарль де Голль» стал вторым «карантинным» авианосцем

Обследование экипажа единственного действующего французского авианосца «Шарль де Голль» выявило, что более 660 членов экипажа на его борту и на других кораблях авианесущей группы заражены коронавирусом. Причём результаты около 30% тестов ещё не готовы, поэтому число заражённых может вырасти, передаёт Euronews. Предполагается, что инфекция проникла на борт во время последней стоянки в середине марта, хотя обнаружили вирус больше трёх недель спустя.
668 моряков с французского авианосца «Шарль де Голль» и других кораблей авианесущей группы заражены коронавирусом. Эти данные распространило Министерство обороны Франции, подчеркнув, что они ещё не окончательные: результаты около 30% тестов ещё неизвестны.
31 зараженный помещён в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один — в отделение интенсивной терапии. Весь остальной экипаж находится на карантине.
«Шарль де Голль» вернулся в порт приписки Тулон в воскресенье, после обнаружения на борту первых случаев заражения. По словам командования, инфекция могла проникнуть на борт авианосца во время стоянки в Бресте (Бретань) в середине марта.
«Шарль де Голль» — это уже второй авианосец, поставленный на карантин, после американского «Теодора Рузвельта».
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