El Mundo: необъяснимая вспышка коронавируса вынуждает французский авианосец досрочно вернуться на базу

Коронавирусная инфекция непонятным образом проникла и на единственный действующий французский авианосец «Шарль де Голль», на борту которого уже выявлено около 40 случаев заражения. Источник заражения определить пока не удалось, тем более что последний раз он швартовался в Бретани ещё в середине марта. Но теперь из-за коронавируса командованию пришлось принять решение о досрочном возвращении на базу, куда он сможет прибыть примерно через неделю, сообщает El Mundo.

Бригада военных врачей была доставлена на флагманское судно ВМС Франции — авианосец «Шарль де Голль», который досрочно направляется на свою базу в Тулон после того, как на его борту были зарегистрированы порядка 40 случаев заражения коронавирусом. Врачи должны оценить ситуацию и выяснить, как же вирус мог проникнуть на корабль, если в последний раз «Шарль де Голль» швартовался в Бресте, на западной оконечности Бретани, 15 марта. С тех пор он больше не причаливал к суше и никто не поднимался на его борт, поэтому источник заражения остаётся загадкой, пишет El Mundo.

«У нас нет объяснений», — заявили французские военные. Как сообщается в коммюнике Министерства обороны Франции, Военно-медицинская служба ВМС направила на авианосец эпидемиологическую бригаду с тест-системами, чтобы исследовать уже зарегистрированные случаи и воспрепятствовать распространению инфекции по судну. Инфицированные находятся под «усиленным медицинским наблюдением», подчёркивается в сообщении.

По мнению экспертов, изолированная среда на военном корабле в открытом море может предоставить хорошие возможности, чтобы изучить пути распространения вируса — достаточно лишь установить нулевого пациента и выявить цепочку заражения. И хотя сделать это пока не удалось, представители Министерства обороны Франции заверяют, что обстановка на «Шарле де Голле» не вызывает «никакого беспокойства», говорится в статье. Экипаж насчитывает 1760 человек. В это число входят и 20 медиков, в распоряжении которых на борту имеется помещение для госпитализации на 12 коек, аппараты искусственной вентиляции лёгких и сканер.

В носовой части авианосца также находится изолированная зона, рассчитанная на 127 человек, куда и были помещены инфицированные моряки. Как пояснили французские военные, в этой зоне изоляции поддерживается отрицательное давление, что препятствует распространению воздуха оттуда в другие помещения корабля. Этот метод уже применялся на вертолётоносце Tonerre при эвакуации больных из Корсики в Марсель, сообщает El Mundo. Кроме того, на корабле была проведена полная дезинфекция всех трапов и поручней, а членам экипажа раздали защитные маски.

Авианосец «Шарль де Голль» вышел со своей базы 21 января и взял курс в Средиземное море, где принимал участие в боевых действиях против вооружённых террористических подразделений, воюющих в Ираке и Сирии, поясняется в статье. Затем он пересёк Атлантику и принял участие в европейских военно-морских учениях, проходивших в Балтийском море. Сейчас «Шарль де Голль» находится примерно на широте Португалии. По плану он должен был вернуться в порт Тулон на юго-востоке Франции 23 апреля, однако «в связи с новыми обстоятельствами» прибудет туда в течение недели, пишет El Mundo.

Пандемия коронавируса затронула и другие военные корабли, отмечает автор. В частности, это касается американского авианосца «Теодор Рузвельт», командир которого был снят с должности, после того как потребовал немедленно эвакуировать экипаж, застрявший из-за вспышки коронавируса на борту на острове Гуам в Тихом океане. В результате разгоревшегося скандала в итоге подал в отставку и министр ВМС США Томас Модли, напоминает El Mundo.

Тем не менее у представителей Министерства обороны обстановка на борту флагманского судна ВМС Франции не вызывает пока никакого беспокойства. «Авианосец находится в полной боеготовности и мог бы продолжить поход, но мы решили подстраховаться. Он уже направлялся домой, но мы решили сократить длительность плавания», — заявила министр Вооружённых Сил Флоренс Парли. При этом статистика жертв коронавируса на суше пугающая, подчёркивается в статье: в среднем каждый час от коронавируса во Франции умирают 22 человека, а всего уже погибло 10 869 человек, заключает El Mundo.