France 3: нацистская база подлодок в Бордо окрасится в цвета картин Климта

База для подводных лодок, которую нацисты во времена второй мировой войны построили во французском Бордо, была переоборудована под проведение выставок. При этом с 10 июня там начинается проект «Бассейны света», который покажет картины Густава Климта проекцией на бетонных стенах, передаёт France 3.

Как будто вуаль из золота и света одела бетонные стены. Густав Климт появился на базе подводных лодок в Бордо. Иммерсивная выставка, на которой можно познакомиться с этим необычным австрийским художником. Идеальный союз с местом, которое о свете мечтало.

ОГЮСТЕН ДЕ КУАНТЕ, директор «Бассейнов света»: Картины Климта — это что-то особенное, они написаны с помощью разных ингредиентов и разных материалов. Это не просто масло на холсте. Там может быть эмаль, он может добавить кусочки золота и много чего другого. И здесь есть зернистость бетона, трещины, торчащие железные скоби и так далее. Так что мы хотели оставить базу подлодок в её стиле, в том же виде, не переделывать всё, не переобустраивать, использовать прежнее здание с новыми целями, но в прежнем виде. И здесь с помощью Климта появляется новая сила.

Густав Климт не останется на базе подводных лодок в одиночестве. Например, выставка такого рода покажет, среди прочих, Поля Клее. Все эти мероприятия позволят месту перейти на новый уровень.

МАТЬЁ МАРСАН, историк в «Бассейнах света»: Подобные программы, которых становится всё больше в последние годы на этой базе подводных лодок, способствуют и осознанию важности этой базы для наследия. Эту базу узнают, приводят сюда друзей, семью. И в итоге получается наследие, которое становится частью повседневности, и это очень хорошо.

Увидеть Густава Климта на базе подводных лодок Бордо можно, начиная с 10 июня. Продлится выставка до конца года.

Дата выхода в эфир 08 июня 2020 года.