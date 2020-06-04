France 24: держать дистанцию — туристические места Италии начали принимать туристов по новым правилам

После карантина в Италии снова открываются популярные достопримечательности — Колизей, музеи Ватикана и канатная дорога на Этну, рассказывает France 24. Во всех местах действуют повышенные меры профилактики коронавируса, а правительство надеется на возвращение иностранных и внутренних путешественников, которые спасут туристический сезон.

Это одна из туристических гордостей Италии — Колизей в центре Рима. Сооружение было закрыто для посещения в течение трёх месяцев из-за пандемии, но после возобновления работы в понедельник здесь снова толпятся посетители, осознающие своё преимущество.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Мы хотим, чтобы наш сын насладился поездкой в Рим до того, как здесь станет слишком много посетителей.

Посетителей меньше, потому что здесь даже не рассматривают возможность принимать столько же, сколько и раньше. При входе необходимо надеть маску и проверить температуру, а чтобы увидеть, где входили гладиаторы, надо пройти по одностороннему маршруту.

АЛЬФОНСИНА РУССО, директор археологического парка Колизея: В зависимости от эпидемиологической ситуации мы, может быть, сможем увеличить число бронирований и ночных посещений.

Бронирование визита также необходимо и немного подальше, в Ватикане. Здесь тоже уже появились посетители, среди которых не только итальянцы.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Пользуюсь этой достаточно уникальной возможностью увидеть его в первозданном виде, чтобы немного лучше насладиться Сикстинской капеллой, которая в кои-то веки не похожа на Северный вокзал (в Париже. — ИноТВ) во время забастовки.

Внутри потолком Сикстинской капеллы — шедевром Микеланджело — снова восхищаются туристы. Но здесь также хотят успокоить посетителей.

БАРБАРА ДЖАТТА, директор музеев Ватикана: Вы могли заметить, начиная от входа, инфракрасные термометры, а кроме того, мы приняли множество мер: соблюдение дистанции и внимательное отношение к правилам гигиены.

Достопримечательности снова открывают свои двери по всей Италии, в том числе под открытым небом, как у подножия Этны. Канатная дорога возобновила свою работу: не более двух человек в одной кабине. Наверху у вулкана меньше народу.

Страна, несмотря ни на что, надеется на возвращение иностранных путешественников. Она рассчитывает, что итальянцы тоже помогут ей спасти туристический сезон.