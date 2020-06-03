Euronews: для отдыха в Сочи теперь нужна справка об отсутствии коронавируса

Санатории в Краснодарском крае подготовились к началу курортного сезона в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Пока туристов принимают только оздоровительные комплексы с медицинской лицензией. При этом у всех прибывающих в Сочи проверяют наличие путёвки и справки об отсутствии коронавируса, а также проводят медицинский осмотр перед заселением, передаёт Euronews.

Курортный сезон в Краснодарском крае стартовал в ограниченном режиме из-за эпидемии коронавируса. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри у отдыхающих проверяют наличие путёвки и необходимых справок об отсутствии инфекции.



Пока туристов принимают только санатории с медицинской лицензией. 1 июня в оздоровительные комплексы в Сочи прибыли около 600 гостей.



ТУРИСТ: Мы очень рады! Мы этого отдыха давно ждали, готовились — быстренько всё сделали, оформили, сдали анализы.

При заселении нужно пройти медицинский осмотр в специальном пункте пропуска. Санатории подготовились к работе в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Всего на территории края в нормативный список вошло 201 предприятие, в том числе 79 сочинских санаториев.



Все они будут открываться поэтапно. Пока деятельность возобновили 20 здравниц курорта. А исследования воды, проведённые на пляжах, показали, что она безопасна для купания.



Дата выхода в эфир 02 июня 2020 года.