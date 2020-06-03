Euronews: для отдыха в Сочи теперь нужна справка об отсутствии коронавируса

03:00
Удмуртия получила субсидию в размере 157 млн рублей на поддержку МСБ
Удмуртия получила субсидию в размере 157,3 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии.
03:00
Почти 12 тысяч предпринимателей из Удмуртии получили субсидии для сохранения занятости
Более 11,6 тыс. предпринимателей из Удмуртии получили субсидии для сохранения занятости.
03:00
В СК сообщили о допросах в рамках расследования ЧП в Норильске
Следователи допрашивают должностных лиц, ответственных за своевременное информирование населения о ЧС с разливом топлива в Норильске.
03:00
Тайво: не понимаю, почему Сёмина в 2012 году уволили из киевского «Динамо»
Нигерийский футболист Тайе Тайво положительно высказался о Юрии Сёмине, под руководством которого выступал в киевском «Динамо».
03:00
ЦБ Канады сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
Центральный банк Канады принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 0,25% годовых.
03:00
Антонов оценил позицию Трампа о необходимости присутствия России в G7
Россия согласна с американским лидером Дональдом Трампом в том, что формат G7 устарел. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
03:00
Дело о разливе топлива в Норильске передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о разливе топлива в Норильске передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
03:00
Россия отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что российская сторона отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в Соединённых Штатах.
03:00
В ЦБ заявили о росте безработицы в России в апреле
Центробанк сообщил о росте уровня безработицы в России в апреле.
03:00
Игра между «Райо» и «Альбасете», в ходе которой фанаты оскорбляли Зозулю, будет доиграна 10 июня
Матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» во втором по рангу дивизионе Испании, который был прерван 15 декабря 2019 года из-за оскорблений мадридскими болельщиками украинского игрока Романа Зозули, будет доигран 10 июня 2020 года.
03:00
Посол России в США отверг возможность остановки «Северного потока — 2»
США не смогут остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», считает посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
03:00
Ольга Кабо рассказала о сериале «Журавль в небе»
Актриса Ольга Кабо рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.
03:00
Подведены итоги международного форума «Музейный гид»
Стали известны итоги международного форума «Музейный гид», который проходил в рамках фестиваля «Интермузей» с 26 по 29 мая.
03:00
В Оренбургской области завели дело по факту стрельбы на АЗС
В Ясненском городском округе завели уголовное дело по факту стрельбы на автозаправочной станции, рассказали в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
03:00
В Москве рассказали о выдаче медикам средств индивидуальной защиты
Медики в Москве получают по 4 млн единиц средств индивидуальной защиты в неделю с нового склада, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
Ольга Кабо рассказала, почему стала реже сниматься в кино
Актриса Ольга Кабо рассказала, почему стала реже сниматься в кино.
03:00
Финалист конкурса «Лидеры России» назначен на должность директора липецкого филиала «Ростелекома»
Финалист конкурса «Лидеры России» Константин Власов назначен на должность липецкого филиала «Ростелекома».
03:00
Из-за ЧП в Норильске возбудили три уголовных дела
Три уголовных дела возбудили в связи с разливом топлива в Норильске.
03:00
Ресторатор оценил подготовку кафе к открытию в Москве
Один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук оценил подготовку кафе к открытию в Москве.
03:00
Карпин обрадовался возобновлению тренировок с «Ростовом»
«Ростов» провёл первую тренировку в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России по футболу.
03:00
Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой
Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
03:00
Фридзон расстался с «Локомотивом-Кубанью»
Капитан сборной России и «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон покинул клуб после завершения двухлетнего контракта.
03:00
Онищенко дал рекомендации планирующим поездки за границу
Первый заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко дал рекомендации туристам, планирующим поездки за границу.
03:00
Трамп объяснил свою позицию о необходимости присутствия России в G7
Президент США Дональд Трамп объяснил в интервью Fox News Radio, почему считает необходимым присутствие России в G7.
03:00
Житель Подмосковья рассказал, как провёл 24 дня на ИВЛ
Житель Московской области Анатолий Буболев рассказал, как провёл 24 дня на искусственной вентиляции лёгких.
03:00
В Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ по делу о разливе топлива
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан в Норильске по делу о разливе топлива. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
03:00
В Подмосковье приняли стандарт организации тестирования по ЕГЭ
В Московской области приняли стандарт организации тестирования по ЕГЭ. В 2020 году Единый государственный экзамен сдают более 37 тыс. школьников.
03:00
Аэропорт Сочи рассказал об изменениях в графике работы
Международный аэропорт Сочи рассказал об изменениях в графике работы.
03:00
Баскетболист Хайнс попрощался с ЦСКА
Капитан баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс, двукратный победитель Евролиги в составе московского клуба, покинул команду.
03:00
Синоптики рассказали о погоде на Кубани в ближайшие дни
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни.
03:00
В Азербайджане адаптируют шоу «Секрет на миллион»
Азербайджанский телеканал ARB TV приобрёл права на формат «Секрет на миллион». Адаптированная версия популярного шоу НТВ должна выйти в эфир уже осенью 2020 года.
03:00
Путин согласился с введением в Норильске ЧС федерального уровня
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня в зоне разлива топлива в Норильске.
03:00
Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе оценила решение суда
Уфимская дознавательница, являющаяся потерпевшей по делу об изнасиловании коллегами, оценила приговор Верховного суда Башкирии.
03:00
Тысячи человек в Лондоне вышли на акцию в защиту афроамериканцев
Тысячи человек вышли на протест в лондонском Гайд-парке в защиту афроамериканцев после гибели Джорджа Флойда в США, передаёт Sky News.
03:00
СМИ: «Бешикташ» готов продать Ларина в ЦСКА за €3,5 млн
Турецкий «Бешикташ» готов отпустить в ЦСКА своего игрока Кайла Ларина, который выступает за «Зюлте-Варегем» на правах аренды, не менее чем за €3,5 млн.
03:00
Бибулатов проведёт бой в андеркарде поединка Емельяненко — Исмаилов
Российский боец ММА Магомед Бибулатов проведёт очередной бой 24 июля в рамках турнира ACA 107.
03:00
Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, примет ли российский лидер Владимир Путин участие в саммите по борьбе с коронавирусом, заявил, что Россия не будет представлена на высшем уровне.
03:00
В Швеции пожалели об отказе от ряда мер для борьбы с коронавирусом
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл высказал сожаление в связи с тем, что власти страны приняли недостаточное количество мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Глава МЧС назвал причину ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске
Причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске стало проседание свай фундамента, заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным.
03:00
В Нидерландах за сутки выявили 86 новых случаев коронавируса
В Нидерландах за сутки выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Путин возмутился несвоевременным докладом о ЧП с топливом в Норильске
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Норильске.
03:00
Многодетной семье из посёлка в Оренбургской области окажут поддержку
Многодетной семье из посёлка Тюльпанного в Оренбургской области окажут поддержку.
03:00
США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
Вторая партия из 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких отправлена из США в Россию.
03:00
Путин потребовал доложить о ситуации в Норильске после разлива топлива
Президент России Владимир Путин в ходе совещания потребовал от главы МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации в Норильске, где произошёл масштабный разлив топлива.
03:00
Британский союз журналистов принял резолюцию в поддержку Ассанжа
Британский Национальный союз журналистов выпустил резолюцию с призывом не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передаёт РИА Новости.
03:00
Генпрокуратура взяла под особый контроль проверку ЧП в Норильске
Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проверку, начатую в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске.
03:00
Божович опасается большого количества травм после возобновления футбольного сезона
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович предположил, что возобновление чемпионата России по футболу будет сопровождаться повышенным травматизмом среди игроков.
03:00
Учёные назвали место с самым чистым воздухом на Земле
Учёные из Университета штата Колорадо определили, что воздух в Южном океане вблизи Антарктики является самым чистым на Земле — в нём не обнаружено вредных примесей.
03:00
Вирусолог оценил вероятность инфицирования COVID-19 от домашних грызунов
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил вероятность инфицирования COVID-19 от домашних грызунов.
03:00
Семшов: в футбол играют для зрителей, их поддержка всегда приятна
Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов высказался о предстоящем возобновлении чемпионата России по футболу.