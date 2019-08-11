France info: курортный Сочи — южная столица путинской России

Популярный у русских туристов Сочи с приходом к власти Владимира Путина приобрёл особый статус — радиостанция France info называет этот город южной столицей России. Как напоминает французский сайт, здесь расположена государственная резиденция российского президента, где он принимает лидеров других стран. Кроме того, в Сочи развиваются туризм и инфраструктура, а в последнее десятилетие здесь провели множество международных спортивных состязаний, в том числе зимнюю Олимпиаду 2014 года.

Возвращение России и её постоянное присутствие на мировой арене, задуманное и год за годом воплощаемое в жизнь Владимиром Путиным, неразрывно связано с изменением статуса города Сочи, рассказывает France info. Этот город считается на Западе ещё одной столицей государства, расположенной в тысяче километров от Москвы.

Как вспоминает радиостанция, в 2000 году, едва став президентом, Путин выбрал себе огромный (40 Га) участок Бочаров Ручей близ Сочи, хорошо защищённый от любопытных глаз. Здесь он выстроил свою государственную резиденцию, где за два десятилетия уже побывали мировые лидеры: Джордж Буш и Ангела Меркель, Жак Ширак, Биньямин Нетаньяху и Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако Сочи не пришлось ждать прихода к власти Путина, чтобы принимать первых лиц государства. France info напоминает, что сюда, на берег Чёрного моря, часто приезжал лично Сталин, а до него — русские цари. Разница между ними и президентом России в том, что Владимир Путин много сделал для престижа Сочи помимо своего дипломатического пристанища. Так, здесь прошли зимние Олимпийские игры, Гран-при «Формулы-1» и чемпионат мира по футболу.

Благодаря поддержке президента в приморском городе стали бурно развиваться туризм и инфраструктура. Самый яркий пример, по мнению французского сайта, — сочинские пробки. В агломерации, которая растянулась на 120 км вдоль побережья, существует множество проблем с дорожным движением и паркингом. В отсутствии метро общественный транспорт не спасает ситуацию: в 2018 году в город прибыло более 6 млн человек — и слишком маленькие автобусы быстро заполнялись пассажирами. Таким образом, людям остаётся использовать собственные машины — при условии что они найдут место для паркинга, которых остаётся всё меньше.

К счастью, обнадёживает France info, несколько исторических улочек и маленьких баров на набережной всё ещё полны очарования, а во время прогулок в горах можно наслаждаться озёрами и водопадами. По мнению радиостанции, Сочи не лишён преимуществ, даже если всё ещё кажется, что город положил на алтарь прибыли свой сомнительный эстетизм, который мог, например, сочетать деревянный фасад сальса-бара с пластиковыми столами и стульями столовой, закрывающими вид на море.