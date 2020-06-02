DS: дезинфекция и социальная дистанция — курорты Эгейского региона обещают гостям «здоровый туризм»

Турция, чья экономика сильно зависит от туризма, предпринимает меры, чтобы туризм восстановить. В частности, там выработали свод критериев для отелей, ресторанов, транспорта и достопримечательностей. Там необходимо обеспечить возможность для социального дистанцирования и проводить частую дезинфекцию, пишет Daily Sabah.

Туристические курорты в турецком Эгейском регионе ждут своих первых клиентов после перерыва, связанного с коронавирусом. Как пишет Daily Sabah, на фоне снижения уровня заболеваемости в стране были предприняты меры, чтобы обеспечить безопасный отдых. С 1 июня в Турции восстанавливается междугороднее сообщение и авиарейсы, в том числе международные.

Речь идёт, в частности, о курортах Чешме, Кушадасы и Дидим, где к приёму гостей готовы отели, пляжи и исторические достопримечательности. Там предпринимают меры, чтобы обеспечить возможность социального дистанцирования в буфетах, на пляжах, в лобби и бассейнах.

Чтобы обеспечить безопасность туристов, Турция ввела «сертификат здорового туризма». В нём прописаны критерии гигиены для авиаперевозок, транспорта, отелей, ресторанов. Эти сертификаты будут выдавать международные организации, и информация о них будет доступна туристам и туроператорам.

Как сообщил министр Турции по культуре и туризму, в аэропортах открыли зоны тестирования на коронавирус, а пассажиров в терминалах попросят носить маски и будут у них измерять температуру. Необходимые меры для обеспечения социальной дистанции были предприняты и на достопримечательностях из списка ЮНЕСКО: в Афродизиасе, Эфесе и на Афинском Акрополе. Там не будут пускать людей без масок, а также снабдят работников дезинфекторами.

Измерять температуру клиентам будут и в отелях. Кроме того, персонал там обяжут носить маски, дезинфицировать комнаты после отъезда туристов, использовать одноразовые стаканы и оборачивать пульты от телевизора в целлофан. Открытых буфетов не будет, еду в ресторанах будут приносить официанты. Количество возможных посетителей на пляже и в бассейнах ограничат, а также людям будут напоминать о необходимости держать дистанцию в море. Персонал в отелях проходит постоянные проверки здоровья.

Как отмечают власти, некоторые туристы отказались от бронирования на весну, но другие смогли перенести бронь на лето. Туристов из Турции в отелях ожидают уже в начале июня, а туристов из других стран — с 15 июня. По словам представителей этой сферы, хотя во время пандемии туризм был поставлен на паузу по всему миру, люди интересовались отдыхом в Турции и, в том числе, делали бронирования на более отдалённые даты. Кроме того, в Турции ожидают наплыв посетителей в октябре, ноябре и декабре.

Туроператоры уверяют, что пока цены не повышались, поскольку они устанавливаются за год до сезона. Для Турции туризм составляет 12% экономики. И в этом году количество туристов там снизилось вдвое, отмечает Daily Sabah.