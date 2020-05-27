СТРАНА: турки оказались самыми щедрыми туристами на Украине

В Государственном агентстве развития туризма Украины подсчитали, сколько денег тратили туристы в стране в 2019 году. Как пишет «СТРАНА», самыми щедрыми оказались турки, которые тратили на Украине по €115 в день. Самыми скупыми оказались сами украинцы, которые на своей же родине оставляли всего лишь по €30.

В 2019 году больше всего денег на Украине тратили туристы-иностранцы из Турции, США, Германии и Великобритании. Как пишет «СТРАНА», такие данные представил министр кабинета министров Олег Немчинов со ссылкой на Государственное агентство развития туризма.

В частности, граждане Турции тратили каждый день на Украине по €115, граждане США — €95, Германии — €94, Великобритании — €93.

Немного меньше средств расходовали туристы из Польши — в среднем €86 в день, тогда как французы — €64. Ежедневный туристический бюджет граждан Белоруссии на Украине составлял €58.

Примечательно, что в таблице присутствуют и украинцы. Они на своей же родине оставляли всего лишь €30 в день и заняли последнее место в импровизированном рейтинге.