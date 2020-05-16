Лето будет не такое, как всегда — CNBC об ограничениях на отдыхе в эпоху коронавируса

Европейская комиссия представила рекомендации по поэтапному открытию границ и возобновлению деятельности туристической индустрии в условиях пандемии, передаёт CNBC. Как отметили в Еврокомиссии, к летнему сезону должны подготовиться не только правительства стран, но и предприятия и их сотрудники, а также сами отдыхающие.

Предстоящее лето не будет похоже «ни на какое другое», отметили в Еврокомиссии, обнародовав руководство к возобновлению деятельности туристической индустрии в условиях пандемии коронавируса, сообщает CNBC.

Туризм представляет собой одну из важнейших составляющих европейской экономики, на которую приходится около 10% ВВП Евросоюза. Наиболее важной эта отрасль является для Греции, Испании, Италии и Мальты, куда летом направляется множество туристов со всего мира.

Как отмечается на сайте телеканала, пандемия «потрясла отрасль до основания», вынудив множество предприятий индустрии задуматься о сокращении рабочих мест в попытке сократить расходы. Помимо ограничений на поездки как по территории ЕС, так и за пределы союза, на туристической сфере отразились страх потенциальных отдыхающих и нехватка средств на отдых у тех, кто потерял работу.

«Миллионы малых и средних предприятий и семейных компаний, работающих в сфере размещения, питания, пассажирского транспорта, а также туристических агентств могут обанкротиться и сократить рабочие места, им нужно срочно возобновить свою деятельность», — заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Еврокомиссия представила свои рекомендации по пошаговому открытию границ и туристических предприятий.



Во-первых, страны ЕС должны принимать туристов только в том случае, если смогут взять под контроль распространение коронавируса. Кроме того, необходимо убедиться, что системы здравоохранения этих стран готовы к возможному появлению новых случаев заражения среди местных жителей и туристов.

Кроме того, европейские правительства должны обеспечить возможность проведения тестов на коронавирус и отслеживание контактов заражённых.

Колоссальную подготовительную работу в ближайшие недели придётся провести и предприятиям в туристической индустрии. В Еврокомиссии полагают, что работники, занятые в сфере, должны научиться узнавать симптомы COVID-19. Предприятия должны максимально снизить физическое присутствие сотрудников и ограничить количество клиентов ради соблюдения социального дистанцирования.

В гостиницах и ресторанах также должно быть предусмотрено бронирование мест для приёма пищи и бассейнов.

Принять меры по снижению риска заражения также должны и авиакомпании. В частности, они должны улучшить систему вентиляции на борту самолётов, а также избегать концентрации пассажиров в тех или иных частях самолёта.

Кроме того, в Еврокомиссии подчеркнули важность использования защитных средств, таких как маски, работниками предприятий и их клиентами, пишет CNBC.