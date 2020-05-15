ERR: Эстония, Латвия и Литва открыли общие границы после карантина

С полуночи 15 мая жители стран Балтии могут вновь свободно перемещаться по территории всех трёх государств, которые первыми в Евросоюзе открыли свои общие границы. Однако всем гражданам, которые возвращаются туда из других стран ЕС, сначала придётся две недели провести в карантине, чтобы исключить новое распространение коронавирусной инфекции, передаёт ERR.

С сегодняшнего дня Эстония, Латвия и Литва вновь открывают границы для путешественников из Балтийских стран. Но если погранконтроль между Эстонией и Латвией уже отменён, то при въезде в Литву ещё придётся показывать документы.

С 15 мая по странам Балтии смогут без ограничений перемещаться жители этих стран и лица, имеющие право на пребывание в них — если они последние 14 дней не находились за пределами стран Балтии, если им не предписана самоизоляция в связи с заражением или статусом «контактного лица инфицированного», а также если они не имеют признаков заболевания дыхательных путей.

Всем тем, кто возвращается в Эстонию через Литву и Латвию (например, из Германии), придётся две недели провести в карантине.

КАЙДО КЫПЛАС, глава Ляэнеской префектуры: Движение между тремя странами — Эстонией, Латвией, Литвой — стало свободным с 12 часов ночи. Однако если человек (например, эстонец) прибывает из-за пределов трёх балтийских государств, Германии или откуда-то ещё, то надо учитывать, что ему придётся провести в карантине две недели. Это правило остаётся. Мы не будем продолжать работать здесь, на границе, но продолжим свою работу на трассах.



Дата выхода в эфир 15 мая 2020 года.