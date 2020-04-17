Глава МИД Эстонии: в условиях пандемии мы работаем как сапёры — без права на ошибку

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал в телеинтервью, что даже после окончания действия режима ЧП в стране будет частично сохранён пограничный контроль и двухнедельный карантин, чтобы минимизировать риск повторной вспышки коронавируса. Он также пояснил, что вопрос открытия границ с Россией будет решаться в общем порядке. Дипломат уверен, что каждая страна ЕС будет принимать собственные решения в отношении карантина, передаёт ERR.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что открытие границ может стать более длительным процессом. И с некоторыми странами у Эстонии и после окончания чрезвычайного положения будут сохраняться пограничный контроль и требование карантина.

«Мы не рассматриваем дополнительные ограничения — мы, наоборот, готовимся смягчать ограничения. Но выходя из режима чрезвычайного положение, важно видеть, прибавляются заражённые или нет. Чтобы мы могли нажать на тормоз, если что», — сказал Урмас Рейнсалу в передаче «Интервью недели» на телеканале ETV+.

По словам Рейнсалу, решение о продлении режима чрезвычайного положения будет принято в конце апреля. «Наше общество приложило усилия, и мы смогли препятствовать ограничению вируса. Но если мы снимем ограничения прямо сейчас, то через пару недель все вернётся на круги своя», — отметил министр.

Как подчеркнул Рейнсалу, самый сложный вопрос — когда откроют границы. «Мы взяли эпидемию под контроль, но в других странах обстановка разная. Это означает, что у себя мы можем контролировать ситуацию — но если поедем за границу, то потеряем контроль. Думаю, что даже после выхода из чрезвычайного положения, с некоторыми странами у нас будут сохраняться пограничный контроль и требование двухнедельного карантина. Опасность остаётся, что кто-то может занести вирус. Мы, как сапёры, не имеем права на ошибку. Мы уже предприняли такие усилия, поэтому нельзя поддаваться искушению. Это может больно сказаться на нас. Это не вопрос противостояния здоровья и экономики. Если не будет людей, не будет экономики», — сказал министр.

По словам Рейнсалу, страны Евросоюза не будут действовать по единому сценарию. «У разных стран разное понимание, кто-то борется консервативно, кто-то чуть более либерально. Поэтому страны и принимают разные решения» — подчеркнул Рейнсалу.

Министр отметил, что вопрос открытия границ с Россией не будет решаться в каком-то особом порядке. «Открытие границы с Россией зависит от ситуации с коронавирусом в этой стране. В какой-то момент люди смогут передвигаться между странами, но мы сохраним методы проверки — например, карантин», — сказал Рейнсалу.

Отвечая на вопрос про поступившие из Тайваня защитные маски, глава МИД подчеркнул, что Эстония как страна не принимает гуманитарную помощь. «Тайвань сообщил, что жертвует маски Красному кресту Эстонии. Государство ничего не принимает, мы не такие бедные. Так что принимает всё некоммерческое объединение. Мы покупаем средства у частных предприятий Китая. Мы на коммерческой основе общаемся с Китаем», — заявил министр.

Он отметил, что нынешняя ситуация сегодня — это урок для всех нас. «Когда мы встречали Новый год, никто не обратил внимание на вспышку болезни в Китае. Пару месяцев назад мы вообще не ожидали такого развития событий. Сейчас мы должны думать на уровне стран и международного сообщества, что и как делать. Я не поддерживаю идею единой здравоохранительной системы ЕС. Я поддерживаю создание мировой системы по борьбе с распространением вирусов, чтобы у нас не повторилось что-то подобное лет через десять — пятнадцать», — заключил Рейнсалу.

Дата публикации 16 апреля 2020 года.