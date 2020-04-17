Глава МИД Эстонии: в условиях пандемии мы работаем как сапёры — без права на ошибку
Дата публикации 16 апреля 2020 года.
Дата публикации 16 апреля 2020 года.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, как обстоит ситуация в стране с производством медицинских масок.
Экипажи фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учение по применению ракетного оружия по условному противнику в акватории Чёрного моря.
Заместитель главного редактора портала Motor1 Юрий Урюков дал рекомендации по выбору автосервиса для ремонта автомобиля.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал объявленные президентом Владимиром Путиным меры поддержки строительной сферы.
В Липецкой области ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении карантина до 30 апреля.
Американский режиссёр, сценарист и продюсер Джей Джей Абрамс заключил сделку с HBO Max — новым видеосервисом HBO и WarnerMedia, запуск которого запланирован на май 2020 года. В рамках соглашения Абрамс выпустит три сериала: Duster, «Оверлук» и ещё один пока не названный проект.
В Челябинской области из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 запретили весеннюю охоту.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мение о возможном назначении вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России.
Вооружённые силы России готовы принять в военных госпиталях 4,9 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден.
В Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 14,5 тыс. человек.
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус высказал мнение о словах главного тренера команды Юрия Сёмина об урезании зарплат игроков из-за пандемии коронавируса.
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев заявил, что главной задачей в борьбе с распространением коронавируса сейчас должен стать ответ на вопрос, выделяют ли вирус скрытые носители.
В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанут житель Нижневартовска и два гражданина Казахстана, обвиняемые в покушении на кражу из нефтепровода.
Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров прокомментировал идею «горизонтального кредитования» регионов на фоне коронавируса.
В Ленинградской области благоустроили более 50 мемориальных захоронений.
Томская станция скорой медицинской помощи каждые сутки получает пять-шесть вызовов к гражданам с подозрением на коронавирус, рассказал главврач Николай Родионов.
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус рассказал, как, по его мнению, изменится футбол после пандемии коронавируса.
Заслуженная артистка России Евгения Уралова скончалась на 80-м году жизни после продолжительной болезни.
Внешнеторговый оборот регионов Уральского федерального округа снизился на 50% с начала 2020 года.
В Удмуртии направили 37,1 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского гражданства, передаёт РИА Новости. В частности, он отменяет требование отказаться от иностранного гражданства.
Депутаты Госсовета Удмуртии приняли закон о введении с 1 июля специального налогового режима — налога на профессиональный доход.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о том, что коронавирус полностью погибает при нагревании до 92 °С в течение 15 минут.
Из бюджета Нижегородской области направят ещё 100 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.
В приморском Минздраве прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса в регионе.
С пятницы, 17 апреля, в Челябинской области задействуют фото- и видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина по коронавирусу. Систему начнут использовать в этих целях с 20:00.
За сутки в Крыму выписали более 300 протоколов в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции.
В Марий Эл планируют ввести особый противопожарный режим с 27 апреля. Он продлится по меньшей мере до 12 мая.
Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер оценил влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику Германии. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.
Российская кинологическая федерация рассказала, как гулять с собакой во время пандемии.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила о переносе на неопределённый срок всех соревнований, запланированных на май 2020 года, из-за пандемии коронавируса.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил ситуацию с мошенничеством на фоне пандемии коронавируса.
Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора заявил, что сотрудники ведомства пресекли вывоз 27 тонн средств индивидуальной защиты. Груз задержали на границе с Казахстаном.
В Челябинской области продлили режим самоизоляции. По решению губернатора Алексея Текслера, его нужно соблюдать до 30 апреля.
Главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев оценил ситуацию на российском авторынке.
Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с праздником.
Проблема распространения коронавирусной инфекции COVID-19 касается не только Москвы, но и других регионов России, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвящённом ходу строительства и перепрофилирования медицинских центров.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что сумма задолженностей организации составляет порядка 7 млн рублей.
В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло письмо ветерану Спартаку Сычёву, который участвовал в кровопролитных боях подо Ржевом, освобождал Киев, штурмовал Берлин и расписался на Рейхстаге.
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах превысило 30 тыс.
Совет Федерации одобрил законопроект о переносе с 2 сентября на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о бывшем форварде московского ЦСКА Сейду Думбия.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт включён в группу руководителей различных отраслей, собранную президентом США Дональдом Трампом, которая должна помочь стране в восстановлении экономики.
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник назвал контролируемой ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.