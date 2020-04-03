ERR: «Весенний шторм» в этом году пройдёт без гостей из НАТО

Из-за сложной обстановки традиционные учения «Весенний шторм» в Эстонии придётся провести в урезанном составе: в этом году на них не будут приглашены резервисты и подразделения союзников по НАТО, как предполагалось ранее. Все мероприятия будут ограничены центральным полигоном Сил обороны и будут проходить при участии лишь тех военнообязанных и членов боевой группировки НАТО, кто уже несёт службу в Эстонии, поясняет ERR.
В этом году учения Kevadtorm («Весенний шторм») будут проводиться в меньшем объёме, и в них примет участие несколько тысяч военнослужащих. Согласно нынешним планам, учения Kevadtorm в этом году по решению командующего Силами обороны генерал-майора Херема пройдут в уменьшенном масштабе, и вместо первоначально планировавшейся Центральной Эстонии будут проводиться в первую очередь на центральном полигоне, сообщила в четверг BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны.
В соответствии с решением командующего Силами обороны резервисты на учения Kevadtorm в этом году призваны не будут. Участие примут только проходящие в настоящее время обучение военнослужащие, военнослужащие действительной службы и члены боевой группы союзников в Тапа — в общей сложности несколько тысяч человек.
В учениях не будут участвовать первоначально планировавшие участие подразделения союзников и партнёрских стран. Участвующие в учениях Kevadtorm подразделения будут отрабатывать взаимодействия по выполнению боевых задач согласно плану, а на конец учений запланированы боевые стрельбы.
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