ERR: коронавирус за несколько дней перевернул жизнь всей Эстонии с ног на голову

Из-за массового распространения коронавируса в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение, а система здравоохранения страны приведена в повышенную готовность. Теперь гражданам приходится привыкать жить в новых условиях — и возникает вопрос, насколько ответственно люди будут соблюдать все ограничения? Об этом эксперты подробно рассказали в интервью ERR.

Коронавирус за несколько дней перевернул с ног на голову жизнь всей Эстонии! О том, насколько государство и люди оказались готовы к болезни COVID-19 и как нам жить в новых условиях, — в сюжете Александры Мяннарт.

До четверга у медиков и политиков ещё была надежда на то, что всё ограничится несколькими случаями COVID-19, завезёнными из-за рубежа. Но вскоре стало очевидно: вирус расползается по Эстонии. Вечером в стране ввели чрезвычайное положение. Больным велели отсиживаться дома, при осложнениях звонить в скорую.

АРКАДИЙ ПОПОВ, заведующий центром скорой помощи Северо-эстонской региональной больницы: Если помимо обычных симптомов этого заболевания, таких как сухой кашель, температура, ломота в суставах, в мышцах, появляется ощущение затруднения дыхания — то это самый главный симптом, который указывает на появление осложнения со стороны лёгких или со стороны сердечно-сосудистой системы. И в этом случае обязательно нужно звонить в 112, не затягивать с этим.

Пока тяжёлых случаев в нашей стране не было, но врачи готовятся. Больницы уже ограничивают плановое лечение.

АРКАДИЙ ПОПОВ: Ну в Эстонии, в принципе, есть достаточно хорошая подготовка для лечения больных в тяжёлом состоянии. Если мы говорим об интенсивных местах или местах, обеспеченных вентиляторами, дыхательной аппаратурой в отделениях интенсивной терапии, то минимум сто пациентов мы можем обслуживать таких в тяжёлом состоянии одномоментно.

ТАНЕЛЬ КИЙК, министр социальных дел: В Эстонии 95 изолированных больничных палат. Это действительно такие палаты, где могут находиться инфицированные больные, представляющие опасность. Их можно изолировать от всех и быть уверенными, что вирус не распространится дальше. При необходимости число палат можно будет увеличить, выделить дополнительные.

Именно этим объясняют беспрецедентные меры и ограничения: распространения вируса уже не избежать. Но его нужно по возможности притормозить, чтобы не было резкого увеличения числа пациентов с осложнениями. Чаще всего ими становятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями. И их необходимо беречь в первую очередь.

АРКАДИЙ ПОПОВ: Мы как медики знаем, что всё-таки примерно десять процентов пациентов, которые этим заболевают, требуют интенсивной терапии. Смертность составляет у разных стран от трёх до пяти процентов — что тоже всё-таки в современном мире, в цивилизованном мире весьма значительная цифра. Мы учитываем эти риски. Притом что мы знаем, что поголовное большинство пациентов перенесут инфекцию легко: 80—85 процентов перенесут болезнь легко.

Для врачей и медсестёр сложность заключается ещё и в том, что из-за отсутствия вакцины они сами никак не защищены. И вот этот костюм, который медики должны носить при контактах с заболевшими, — единственное, что может уберечь их от заражения. Другого спасения от коронавируса пока не придумали.

АЛЕКСАНДРА МЯННАРТ, корреспондент: Я в этом наряде выгляжу нелепо и смешно. Но вот настоящим медикам, которым приходится работать в таких костюмах, конечно же, не до шуток! Во-первых, они имеют дело с людьми, жизнь и здоровье которых находятся в опасности. А во-вторых, честно говоря, эта штука довольно жаркая и душная. И хочется поскорее её снять.

Пока же страна привыкает к новой реальности и учится справляться с паникой. Власти заверяют: еды и туалетной бумаги хватит всем и нет смысла опустошать магазины. Но судя по пустым полкам, пока в это верят не все.

С введением чрезвычайного положения нам предстоит поменять образ жизни, по меньшей мере, на ближайшие недели. Сотни отменённых концертов, конференций, закрытые музеи, театры, кино, госучреждения... Многие лишены возможности работать. С такими ограничениями свободы в наше время мы ещё не сталкивались.

Школьникам и педагогам тоже придётся с понедельника начать новую жизнь. В Эстонии есть технические возможности для удалённого обучения. Но как проводить его пять дней в неделю в течение долгого времени? Такого опыта ещё не было ни у учеников, ни у учителей.

В организации HITSA — государственной IT-фирме, которая разрабатывает программы дистанционного образования, сейчас срочно собирают воедино всю информацию для школ и вывешивают на своём сайте hitsa.ee, снабжая советами по использованию. Обещают как можно больше перевести на русский язык.

АНАСТАСИЯ ВОРОНИНА, специалист компании: HITSA со своей стороны тоже делает очень много для того, чтобы русские школы не остались вне информационного поля. Тот материал, который мы можем перевести, мы в экстренном порядке переводим — и это, конечно, требует времени. Но мы делаем всё, что можем. Там доступны сборники заданий, отдельные задания, тесты, контрольные работы, диагностические тесты — то есть все инструменты, которые позволят школе провести дистанционное оценивание того, как хорошо дети усваивают материал.

По словам Анастасии Ворониной, для педагогов, особенно старшего поколения, которые не сильны в компьютерах, в школах есть такие специалисты, как технологи процесса обучения. С ними разработчики постоянно поддерживают контакт — а те, в свою очередь дают советы педагогам.

Детские сады закрылись в некоторых регионах, но не в столице. Мэр Михаил Кылварт уверен, что на сегодняшний день это правильное решение.

МИХАИЛ КЫЛВАРТ, мэр Таллина: С детьми должен кто-то дома сидеть — и такой возможности нет у многих. Не говоря уже о том, что в такой ситуации должны быть в оперативной готовности все службы, а это тоже родители, у которых тоже есть дети.

Город также обещает, что с помощью своих социальных работников и торговых сетей постарается в ближайшее время наладить дополнительную доставку еды пожилым и больным людям, чтобы избавить их от необходимости лишний раз выходить из дома.

Но, пожалуй, самое серьёзное испытание — то, что многим придётся отсиживаться дома на полноценном карантине.

АЛЕКСАНДРА МЯННАРТ: Но вопрос о том, хватит ли каждому из нас личной ответственности, чтобы, оказавшись на карантине, не подвергнуть риску никого из окружающих? Ведь так хочется «проскочить» в щель между ограничениями, наступившими на нас со всех сторон, ну и ненадолго сбегать хотя бы в магазин!

Многие люди, к сожалению, не настолько сознательны, чтобы следовать строгим правилам исключительно по зову совести.

НАТАЛЬЯ КИТАМ, психолог: В принципе, вот чего не хватает: «А что тогда? Ну а я не подчинюсь, и что тогда?» — это очень важный психологический момент! Ну давайте скажем, что тогда. Из-за этого поведения права и свободы, право на здоровье очень многих людей будет нарушено. И вот здесь нужно находить компромисс. Мне кажется, что вот этот момент санкций, не будем говорить «наказаний» — санкций, он должен быть продуман и озвучен.

ТАНЕЛЬ КИЙК: В целом люди в Эстонии ответственные, они поняли опасность вируса и пользуются предоставленной им информацией на эстонском, русском, английском языках и следуют указаниям. Если мы говорим об уже заболевших людях и тех, кто был с ними в контакте, им выдаются письменные указания: чему следовать, что делать. У нас нет данных, чтобы люди нарушали их — скорее, они хотят сберечь своё здоровье и своих близких.

Так что самое главное для каждого из нас — понять, что нагнетать обстановку и паниковать смысла нет. Но сейчас редкий для современного западного мира случай, когда общие интересы вдруг стали важнее личных. И от того, насколько каждый из нас готов пожертвовать своими привычками и неограниченной свободой, могут зависеть здоровье и жизни — не только наши, но и других людей.

Дата выхода в эфир 15 марта 2020 года.