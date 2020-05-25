Euronews: новый глоток свободы для Европы — в рамках ослабления карантина открылись бары

Карантинные меры постепенно продолжают смягчать даже в наиболее пострадавших от коронавируса странах Европы. В частности, в Испании открыли для посещения бары и рестораны, оснащённые террасами. Однако многие местные жители с опаской воспринимают такое решение властей, передаёт Euronews.

В Испании с понедельника открыты бары и рестораны. Правда, насладиться едой или выпивкой пока можно лишь на террасе. Новый глоток свободы смогут ощутить и жители Мадрида и Барселоны — хотя на два этих города приходится, согласно официальной статистике, примерно половина всех жертв COVID-19.

Но есть и те, у кого ослабление ограничений вызывает недовольство.

ПРОХОЖАЯ: Слишком всё быстро! Неизвестно, как всё обернётся. Последствия для экономики, если что пойдёт не так, могут быть самыми тяжёлыми.

ПРОХОЖИЙ: Знаете, это очень большие города — что Мадрид, что Барселона. И всех вот так отпустить сидеть по барам? Не знаю… Мне кажется, что последствия кризиса в экономике продиктовали это решение.

В Греции с понедельника разрешается путешествовать по территории страны. Оживить туристическую отрасль, погрузившуюся в спячку из-за карантина, — одна из задач Афин, которая должна быть решена эффективно и быстро.

В Германии, раньше других начавшей постепенно снимать карантин, на протяжении последних дней продолжают регистрироваться очаги заражения. Два наиболее крупных были отмечены на мясокомбинатах. Сейчас в список вошла и баптистская церковь, свыше сотни прихожан которой оказались вирусоносителями.

В Турции эпидемиологическая ситуация была менее сложной, чем в Европе. Власти, как считают многие медики, приняли правильные решения, начав проводить массовое тестирование и немедленное изолирование тех, у кого был обнаружен вирус.

ВРАЧ: Мы очень тщательно проверяли все возможные контакты заражённых. Это напоминало работу следователей.

Во Франции власти намерены в понедельник представить «дорожную карту» нового этапа смягчения изоляции. В неё должны войти инструкции, которые касаются возможного открытия баров и ресторанов, а также отелей и кемпингов, французам также должны объявить, как им разрешат проводить отпуск. Но за день до этого одна из министров высказалась в том духе, что «вакации» не предполагают поездок за границу.

Дата выхода в эфир 25 мая 2020 года.