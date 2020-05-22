NBC: пандемия коронавируса диктует ресторанам всего мира новые правила

Социальное дистанцирование стало глобальной проблемой для ресторанов, которые открываются на фоне эпидемии COVID-19. Многим владельцам приходится проявлять изобретательность, чтобы сохранить бизнес и не подвергать клиентов опасности, сообщает NBC News.
Сегодня от Техаса до Таиланда владельцы ресторанов спешно пытаются выяснить, как должен выглядеть ваш следующий ужин вне дома при социальном дистанцировании.
ЖЕНЩИНА: Если у них (посетителей. — ИноТВ) COVID-19 или жар, то им вход воспрещён.
Пандемия заставляет все рестораны переписывать правила. В этом мире робот дезинфицирует столовые приборы с помощью ультрафиолетового излучения.
МОРГАН ЧЕСКИ, корреспондент NBC News: Как вам вообще возобновление дела в таком виде?
БАККИ ПЬЮ, владелец ресторана Bucky Moonshine: Сюрреалистично.
В Далласе повар Баки Пью вновь подаёт свои знаменитые южные угощения вместе с антисептиком для рук и улыбкой.
БАККИ ПЬЮ: Я хочу, чтобы люди приходили и поддерживали меня. В то же время я хочу обеспечить их безопасность.
Это означает, что на улице появились дополнительные столики для пикника, а работники надели маски и перчатки, чтобы защитить себя и клиентов.
ПОСЕТИТЕЛЬ: Прийти и поесть (в ресторане. — ИноТВ) с другом — это освежает.
Социальное дистанцирование — глобальная проблема. В Таиланде используют плюшевых панд, чтобы создать дополнительное пространство. В Южной Каролине владелец одного из ресторанов делает то же самое с помощью надувных кукол.
ПОСЕТИТЕЛЬ: Возможно, я даже поцелую одну из этих кукол до конца вечера (смеётся).
И в Нидерландах появляются новые идеи. Там находится корреспондент NBC News Тесса Арсилла.
ТЕСА АРСИЛЛА, корреспондент NBC News: Как выглядит ужин вне дома в мире после карантина? Что же, он может выглядеть вот так — столик для двоих в маленьком стеклянном домике. Этот амстердамский ресторан Mediamatic сделал социальное дистанцирование ключевым элементом своей работы.
Сети закусочных тоже вносят свою лепту. «Макдоналдс» закрывает отделы самообслуживания с прохладительными напитками, подаёт еду в двойных пакетах и планирует установить приспособления для открытия ногой на всех туалетных дверях.
Возобновление работы ресторанов уже поднимает вопросы. Посетителям не терпится вернуться, а владельцы ресторанов пытаются компенсировать убытки.
АЛЕКС САССКИНД, профессор в области управления ресторанным делом Корнеллского университета: Восемь миллионов человек потеряли работу в ресторанном бизнесе. Многие владельцы говорят, что им не удастся вновь нанять многих из уволенных людей.
Тем временем этот повар из Далласа не сдаётся.
БАККИ ПЬЮ: Я не брошу это дело, пока на моём банковском счету остаётся хотя бы один пенни. Только после этого для меня всё закончится.
Борьба за адаптацию к этой новой странной нормальности набирает обороты.
Морган Чески, NBC News.
Дата выхода в эфир 17 мая 2020 года.