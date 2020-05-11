La Croix: поэтапно и осторожно — Европа выходит из карантина

Европейские страны приступили к отмене ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, однако опасаются второй волны заражений, сообщает La Croix. Так, в Испании, Италии и Германии послабления в основном коснутся свободы передвижения, а также позволят возобновить работу ресторанов, баров и кафе.

С понедельника Франция и другие европейские страны начинают постепенно и осторожно выходить из карантина. Газета La Croix выяснила, какие ограничения снимут в Италии, Испании и Германии.

Обнадёживающее снижение числа новых заражений в Германии позволило правительству объявить 6 мая о прекращении всеобщего карантина. Тем не менее, подчёркивает издание, исполнение этого указа зависит от ситуации в конкретной части страны. Так, в Передней Померании на севере, которую меньше всего затронула эпидемия COVID-19, с 9 мая разрешили открыться ресторанам и кафе. В то же время в Баварии, пострадавшей больше всего, не торопятся снимать запреты: школы начнут работать с 12 мая, а открытия пивных баров придётся ждать до 18 мая.

При этом в некоторых районах из-за таких послаблений уже пришлось принимать меры: после вспышки коронавируса на мясокомбинате в Косфельде власти Северного Рейна—Вестфалии решили отложить возобновление работы ресторанов и парков развлечений до 18 мая. Такая же проблема стоит перед землёй Шлезвиг-Гольштейн на границе с Данией, где зафиксировали 109 случаев заражения на скотобойне, и в Тюрингии на востоке с очагом заболевания в доме престарелых. Две деревни с особенно большим числом заболевших могут закрыть на карантин.

Как отмечает французская газета, Италия начала выход из карантина уже две недели назад, опасаясь в то же время второй волны COVID-19. Школьники вернутся за парты только в сентябре, однако с 4 мая открыли свои двери заводы, строительные площадки и офисы, при этом ношение масок является обязательным во всех видах транспорта. Многие итальянцы с нетерпением ждут 18 мая, когда откроются музеи, культурные учреждения и библиотеки, а верующие смогут посещать церковные службы. Бары и рестораны, как и салоны красоты, откроются с 1 июня. Однако некоторые эксперты высказывают беспокойство о поведении людей в Ломбардии, где новый вирус унёс больше всего жизней: многие местные жители воспользовались хорошей погодой и вышли на прогулку. Массимо Галли, профессор и глава инфекционного отделения в миланском госпитале Сакко, рассказал газете La Repubblica, что сейчас ситуация в городе «немного напоминает бомбу», потому что многие жители на карантине болели коронавирусом.

Что касается Испании, то там, как и во Франции, карантин снимут 11 мая, однако 47 млн жителей смогут насладиться лишь перемещением внутри провинций, тогда как кино и театры останутся закрыты, а школы возобновят работу только в сентябре. Практически половина населения страны почти не заметит изменений: послабления не затронут регионы Мадрида и Барселоны, где проживает самое большое число заболевших. Однако футбольный клуб «Барселона» 8 мая возобновил свои тренировки, а его принципиальный соперник мадридский «Реал» собирается это сделать 11 мая. При этом в других районах страны барам и ресторанам разрешили принимать на своих террасах ограниченное число посетителей, а населению — организовывать у себя дружеские или семейные вечера до 10 человек, пишет La Croix.