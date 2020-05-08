BI: стой, кто идет — в итальянских магазинах поставили роботов для проверки масок и температуры у покупателей

На помощь в сдерживании распространения коронавируса Италии пришли роботы-термосканеры, сообщает Business Insider. Как отмечает портал, такие сканеры могли бы помочь и другим странам в постепенном снятии ограничительных мер, обеспечивая бесконтактное и точное измерение температуры, а также распознавая, надел ли покупатель маску.

В Италии для облегчения постепенного снятия карантинных мер, введённых 10 марта с целью сдерживания распространения коронавируса, решили прибегнуть к помощи роботов, передаёт Business Insider.

Как отмечает новостной портал, с тех пор как в стране было зарегистрировано наименьшее число смертей от COVID-19, Италия вступила во вторую стадию выхода из карантина.

В рамках этого нового этапа итальянцам разрешено передвигаться внутри одного региона и навещать родственников без предъявления специальных документов, заниматься спортом на улице, проводить похороны с участием не более 15 человек. Кроме того, в стране вновь открываются магазины по продаже велосипедов и скутеров, для того чтобы снизить спрос на общественный транспорт.

4,5 млн человек, в основном те, кто занят в обрабатывающей промышленности, вернулись к работе. Однако школы, кинотеатры и магазины не первостепенной важности остаются закрыты.

При этом продуктовые магазины и аптеки стремятся не становиться новыми источниками распространения вируса. Некоторые из них стали прибегать к использованию роботов-термосканеров, призванных не допускать внутрь заражённых COVID-19. В магазинах также предусмотрены и другие профилактические меры, в том числе социальное дистанцирование и обязательное ношение масок.

В частности, покупатели не могут войти в одну из аптек Турина, пока специальный сканер не признает их безопасными для окружающих. В частности, сканер может распознать, надел ли клиент маску. Покупатели без маски получают предупреждение о необходимости её надеть, остальные допускаются в магазин.

Также эти сканеры обеспечивают бесконтактное измерение температуры, позволяя получать точный результат, инструктируя людей о том, где они должны встать, чтобы обеспечить правильное считывание показаний. Кроме того, они не представляют риск заражения людей.

Хотя, как отмечает Business Insider, даже самые точные термометры не являются идеальной мерой для сдерживания распространения коронавируса, они могли бы помочь и другим странам в постепенном снятии ограничительных мер.