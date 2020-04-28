Guardian: Италия готова ослабить карантин — но коронавирус не дремлет

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о планах постепенного ослабления карантина и возобновления работы экономики, поблагодарив граждан за принесённые на алтарь здравоохранения жертвы, пишет The Guardian. Тем не менее Конте предупредил об опасности повторного роста количества заражений и призвал по-прежнему соблюдать правила соцдистанцирования.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обрисовал планы постепенного смягчения национального режима изоляции, который длится уже семь недель, предупредив, однако, о риске повторного роста количества заражений коронавирусом, пишет The Guardian.

«Если вы любите Италию, держите дистанцию», — призвал итальянский премьер.

Согласно планам, свобода перемещений граждан по-прежнему будет существенно ограниченна, а школы останутся закрытыми до сентября. При этом фабрики, работающие на экспорт, и проекты строительства общественных сооружений смогут возобновить свою деятельность уже с понедельника, в то время как большая часть промышленных предприятий может начать функционировать с 4 мая.

Хотя Конте и поблагодарил граждан за принесённые жертвы, он предупредил, что «второй фазой» пандемии станет «сосуществование с вирусом».

«Вы должны всегда соблюдать безопасную дистанцию в, по крайней мере, один метр, — напомнил он. — Даже в семейном кругу. Эксперты сообщают, что каждый четвёртый случай заражения происходит в семье».

Итальянцам разрешат путешествовать в пределах их региона, чтобы навещать родственников при условии ношения маски, однако перемещения между различными регионами по-прежнему запрещены за исключением особых случаев.

Парки и скверы откроются 4 мая, и люди смогут гулять, соблюдая правила социального дистанцирования. При этом гражданам нужно иметь при себе документы, в которых будет указываться причина, почему они вышли из дома. Ношение лицевых масок в общественном транспорте обязательно.

Музеи, галереи, библиотеки и магазины розничной торговли откроются 18 мая, а бары, рестораны и парикмахерские — 1 июня. Ограничения на посещение похорон также ослабили, однако на них могут одновременно присутствовать не более 15 человек. При этом Конте раскритиковали за то, что он не стал открывать церкви и прочие религиозные учреждения.

«В музей ходить можно, а справлять религиозный ритуал нельзя», — возмутилась министр равных возможностей и семьи Елена Бонетти. По словам министра сельского хозяйства Терезы Белланова, запрет на мессы — это «абсурд».

Итальянская экономика, которая балансировала на грани рецессии ещё до вспышки коронавируса, очень сильно пострадала от изоляции. Мелкий бизнес имеет право подать заявление на субсидированные банковские займы, а фрилансеры могут получить €600 за каждый месяц карантина. Тем не менее многие до сих пор не получили никакой компенсации ввиду неповоротливости итальянской бюрократической машины. При этом многие бизнесмены по-прежнему оплачивают аренду помещений, в то время как налоги им всё равно придётся заплатить, пусть и позже.