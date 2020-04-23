Telegraph: для Европы настал момент истины — она рискует потерять не только Италию, но и евро

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Der Spiegel: горькая пилюля — «Октоберфест» пал жертвой коронавируса Der Spiegel
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Tysol: ожидания напрасны — кризис в России не обернётся новой Смутой tysol
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Гитарист Queen: за веганством будущее — коронавирус заставит задуматься, нужно ли есть животных NME
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Welt: Италия разочарована Германией и ЕС, зато благодарна России, Китаю и Кубе Die Welt
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведку у российских границ вели 27 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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Кикнадзе о высказываниях о смерти Самохвалова: позор Талалаеву и Селюку
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подверг критике футбольного тренера Андрея Талалаева, агента Дмитрия Селюка и телекомментатора Михаила Моссаковского за неподобающие, на его взгляд, высказывания о смерти игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
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РУСАДА дисквалифицировало легкоатлетку Галимову на четыре года
Российская бегунья на марафонские дистанции Валентина Галимова дисквалифицирована на четыре года за допинг.
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Под Саратовом для пациентов с COVID-19 развернут более 1700 мест
Для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Саратовской области развернут 1711 специализированных мест в медучреждениях. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Радаев.
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Финалист Кубка Гагарина — 2009/10 Волков стал генменеджером «Авангарда»
Известный в прошлом хоккеист Алексей Волков назначен генеральным менеджером «Авангарда».
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Правительство Чехии одобрило продление режима ЧП до 25 мая
Правительство Чехии одобрило продление режима чрезвычайного положения в стране до 25 мая. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава центрального кризисного штаба Ян Гамачек.
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В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве.
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Украинский футболист Малиновский назвал Кононова самым спокойным тренером в своей карьере
Игрок итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о бывшем тренере московского «Спартака» Олеге Кононове, под руководством которого он выступал в 2012—2013 годах за «Севастополь».
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Решение о возобновлении баскетбольной Евролиги будет принято до 24 мая
Руководство баскетбольной Евролиги установило дедлайн, до которого должно быть принято решение о доигровке сезона.
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В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом, число умерших в столице превысило 300. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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«Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях
SMM-службы «Зенита» и «Локомотива» обменялись колкостями в Twitter.
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США планируют усилить присутствие в Арктике
США планируют открыть консульство в Гренландии и выделить более $12 млн для укрепления своего присутствия в Арктике, сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга во время брифинга.
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Бывший игрок «Рубина» М'Вила пожертвовал французской клинике 15 тыс. масок
Бывший игрок казанского «Рубина» Янн М'Вила отметился благотворительным жестом.
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Додон прокомментировал решение КС Молдавии о кредите от России
Молдавский президент Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии приостановить вступление в силу закона о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
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Эксперт прокомментировал программу льготной ипотеки под 6,5%
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал в беседе с RT постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
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СМИ: Федерация футбола Италии согласилась перенести окончание сезона на 2 августа
В Федерации футбола Италии определились с планом возобновления сезона.
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Маскаев вспомнил победу над Виталием Кличко на первенстве Вооружённых сил СССР
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Олег Маскаев рассказал, как в 1991 году победил легендарного украинца Виталия Кличко на первенстве Вооружённых сил СССР.
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Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
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Тактаров: хочу, чтобы Кадыров подарил розовый Mercedes Александру Емельяненко
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров заявил, что хотел бы, чтобы российский боец Александр Емельяненко получил в подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова розовый Mercedes.
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Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 101 тысячу
В Турции число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 101 790.
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Экс-чемпион WBC Маскаев заявил о готовности возобновить карьеру
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) 51-летний Олег Маскаев не исключил возможного возвращения на ринг.
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Непомнящий обыграл Гири в третьем туре шахматного онлайн-турнира
Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл представителя Нидерландов Аниша Гири в матче третьего тура онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.
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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как сообщили в правительстве, льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.
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Заммэра Москвы напомнила о тестировании всех людей с симптомами ОРВИ
Заммэра Москвы Анастасия Ракова напомнила, что тест на коронавирус в столице обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.
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Джикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, против кого ему было тяжелее всего играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Лавров обсудил с главой МИД Индии борьбу с коронавирусом
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.
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Джикия считает, что за 40—45 дней можно доиграть чемпионат РПЛ
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия считает, что сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) можно будет доиграть за полтора месяца.
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В Совфеде прокомментировали штрафы за несоблюдение дистанции в транспорте
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT решение усилить контроль за соблюдением социальной дистанции в городском общественном транспорте.
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Бышовец: Джикия — будущее сборной России
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал защитника «Спартака» Георгия Джикию лучшим отечественным футболистом в настоящий момент.
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Во Франции за сутки скончались 516 человек с коронавирусом
Во Франции за сутки скончались 516 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Хачанов рассказал, как болельщики спутали его с футболистом «Барселоны» Пике
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём знакомстве с футболистом сборной Испании и «Барселоны» Жераром Пике, который также является одним из организаторов Кубка Дэвиса.
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Лидеры ЕС проведут новую конференцию по коронавирусу в начале мая
Лидеры стран Евросоюза планируют провести новую видеоконференцию в начале мая по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон.
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ЧМ по пляжному волейболу перенесён на 2022 год
Чемпионат мира по пляжному волейболу был перенесён с 2021-го на июнь 2022 года в связи с переносом Олимпийских игр.
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Психолог дала рекомендации по режиму дня в период самоизоляции
Семейный психолог Светлана Качмар дала рекомендации по режиму дня в период самоизоляции.
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В Челябинской области предупредили об активизации мошенников во время пандемии
Прокурор Челябинской области Виталий Лопин предупредил об активизации мошенников во время пандемии коронавируса.
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В Тамбовской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 умер в Тамбовской области.
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В «Вашингтоне» выставили на аукцион клюшки Овечкина и Кузнецова
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выставил на благотворительный аукцион различные предметы экипировки с автографами игроков.
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ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире
В мире зафиксировано 2 549 632 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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СМИ: «Барселона» интересуется футболистом «Брешиа» Тонали
Полузащитник итальянского клуба «Брешиа» Сандро Тонали может продолжить карьеру в «Барселоне».
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Суд в Молдавии приостановил соглашение о получении кредита от России
Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
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Кузнецов станет участником кибертурнира среди игроков НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов примет участие в турнире по киберхоккею среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте
Контролёры в Москве совместно с сотрудниками полиции усилят контроль за соблюдением социальной дистанции в городском общественном транспорте. Нарушителям может грозить штраф до 5000 рублей, сообщили в столичном ГКУ «Организатор перевозок».
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Репортаж Sputnik France стал победителем конкурса The Shorty Awards
Репортаж Sputnik France о протестах в Париже Paris mayday стал победителем престижного конкурса The Shorty Awards в номинации «Видео 360».
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Агент: Швед хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА
Обрад Фимич, агент защитника сборной России Алексея Шведа, сообщил, что его клиент хочет посмотреть на варианты с клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Италии за сутки от коронавируса вылечились рекордное число пациентов
В Италии впервые число пациентов, вылечившихся за сутки от коронавирусной инфекции, превысило количество новых заболевших, заявил глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
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Источник: матчи чемпионата Испании будут проходить без болельщиков до 2021 года
До 2021 года все матчи испанской Примеры будут проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
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Собянин: в Москве задействовали несколько десятков тысяч медиков
В Москве с коронавирусной инфекцией ведут борьбу несколько десятков тысяч медицинских работников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Шипулин заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы СБР
Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что не претендует на должность главы Союза биатлонистов России (СБР).
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Экономист оценил увеличение цены на нефть WTI
Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT увеличение цены на нефть марки WTI на 29%.
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Мишустин оценил уровень интеграции ЕАЭС
Российский премьер Михаил Мишустин заявил на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции.