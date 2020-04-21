Euronews: Европа начинает осторожно выходить из карантина

В целом ряде европейских стран, включая Германию, Норвегию, Данию и даже Италию, постепенно смягчаются ограничения, введённые ранее из-за пандемии коронавируса. Однако власти призывают всех граждан не терять бдительности и быть крайне осторожными, чтобы избежать новой волны заражений, передаёт Euronews.

Динамика развития ситуации с коронавирусом может вселять надежду, но расслабляться нельзя — с такими словами к гражданам Германии обратилась канцлер Ангела Меркель в первый же день ослабления карантинных мер. После месяца «локдауна» в стране возобновили работу небольшие магазины, веломастерские, библиотеки и архивы.

ПРОХОЖАЯ: Это очень неплохо! Насколько это разумно, станет ясно в будущем, но у каждого наверняка будет своё мнение. Я думаю, что это хорошо, потому что люди могут немного прийти в себя и хотя бы немного вернуться к нормальной жизни.

По пути смягчения карантинных ограничений также пошли Австрия, Чехия и Дания. В Копенгагене возобновились занятия в детских садах и начальных школах. С понедельника в Дании разрешена работа парикмахерских, дантистов, автошкол и тату-салонов.

Карантин ослаблен и в Норвегии, где к радости многих родителей снова открываются детские сады.

МУЖЧИНА: Дома мы следовали рекомендациям служб здравоохранения. Так что когда они приняли такое решение, нам остаётся верить, что это действительно безопасно. Конечно, никто не защищён на сто процентов — но я согласен, что время пришло. И всё это делается по строгим правилам, как мы видели, когда привели ребёнка в детский сад. Всё тщательно продумано.

Карантинные меры немного смягчены даже в Италии, где власти разрешили возобновить работу некоторым непродуктовым магазинам, но при условии строгого соблюдения санитарных правил.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2020 года.