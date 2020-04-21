Euronews: Европа начинает осторожно выходить из карантина
Дата выхода в эфир 20 апреля 2020 года.
Дата выхода в эфир 20 апреля 2020 года.
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на специальной пресс-конференции объявил, что профессионального футбола в стране не будет вплоть до 1 сентября.
В Москве за сутки выявили 250 тыс. автомобилистов, которые передвигались по столице без пропуска. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта столицы.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян высказал недоумение в связи с тем, что ему не дали поединок с чемпионом организации в легчайшем весе Генри Сехудо после того, как его оппонент Жозе Алду снялся с боя из-за проблем с рабочей визой.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова победителя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олега Тактарова, который позволил себе резкие высказывания о Кавказе.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил на брифинге, что испытания на людях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разрабатываемой учёными Оксфордского университета, начнётся с 23 февраля.
Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил, что возобновление чемпионата страны запланировано на 31 мая.
Коллапс котировок нефти WTI произошёл в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае, а также отсутствием спроса, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону вопросы восстановления мировой экономики в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по вопросам готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 отметил важность правильной организации защиты медперсонала и пациентов в медицинских организациях.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто из полевых футболистов мог бы занять место в воротах команды в случае, если голкипер получит травму или удаление, а замен в распоряжении наставника национальной команды не окажется.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверяется на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 после сообщения о заражении ряда сотрудников региональной администрации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного правительства.
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что большинство россиян не осознают всей опасности пандемии коронавируса.
В этом году основной государственный экзамен (ОГЭ) организуют на базе школ, где обучались экзаменуемые. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.
Число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 459, до 6723.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри хотел бы воссоединиться с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом, с которым вместе работал в «Наполи».
В Великобритании за сутки скончались 823 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Главный тренер сборной России и бывший вратарь Станислав Черчесов считает, что только голкиперы уровня экс-игрока сборной СССР Льва Яшина могут бороться за «Золотой мяч».
Жителя Клина задержали за угрозы в адрес 15-летнего подростка и его семьи.
Правительство России выделяет 2 млрд рублей «Московскому эндокринному заводу» на увеличение производства медицинских масок.
Уполномоченным по правам человека в Кировской области назначена Галина Буркова. Детским омбудсменом стал Владимир Шабардин.
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что приезжие с симптомами коронавируса просят организовать обсерватор, где можно было бы находиться до получения результатов теста на COVID-19.
В Московской области прокомментировали планы по распространению мер поддержки малого и среднего бизнеса на самозанятых.
В Ленинградской области начнут оказывать бесплатную психологическую помощь родителям школьников, находящихся на дистанционном обучении.
В Санкт-Петербурге рассказали о досрочных выплатах ветеранам, узникам концлагерей и труженикам тыла.
В Удмуртии вынесли приговор в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в истязании детей гражданской супруги.
В Белгородском областном онкодиспансере у 16 пациентов и девяти медработников выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.
Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Демченко продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
Ветеринарный врач Марина Сизганова призвала помогать собакам и кошкам, владельцы которых госпитализированы с COVID-19.
В Татарстане завели два уголовных дела по факту продажи спиртосодержащей жидкости под видом антисептика.
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Нижегородской области.
Сапёры Южного военного округа обезвредили десятки мин времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы были найдены местными жителями в ходе сельхозработ в Ростовской области.
Роспотребнадзор присвоил своему управлению в Оренбургской области статус федерального референс-центра по COVID-19. Теперь в его лабораториях будут подтверждать первичные положительные тесты.
С начала действия режима самоизоляции в Татарстане выдали 5 млн цифровых пропусков.
В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет детёнышей двугорбых верблюдов. Их назвали Шторм и Буря.
Правительство России рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний. Об этом говорится в презентации кабмина.
Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов раскритиковал фильм «Движение вверх», посвящённый победе сборной СССР над командой США в финальном матче мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.
Курс евро в ходе торгов во вторник, 21 апреля, поднялся выше 84 рублей впервые с 3 апреля.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Он подозревается в мошенничестве и служебном подлоге.
В Москве лиц с ОРВИ, которые нарушили предписанный врачами карантин, будут штрафовать наравне с гражданами, у которых подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу комиссии Мосгордумы Кирилла Щитова.
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как проводит карантин, связанный с пандемией коронавируса.
В Московской области оборудуют около 7,8 тыс. инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе порядка 6,5 тыс. — с подачей кислорода.
Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи призвал своих футболистов согласиться на сокращение зарплаты в условиях мировой пандемии коронавируса.
В Хакасии скончался пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Валентин Коновалов.
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во время видеоконференции назвал нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим российским игроком в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пираты, которые напали на контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули судно и взяли в заложники восемь членов команды, включая трёх граждан России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует уходить на режим самоизоляции после того, как у хоккеиста его команды Дмитрия Мелешко был обнаружен коронавирус.
Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора обсудили обмен опытом двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Минсельхозе сообщили, что Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Белоруссию. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об ограничении Москвы на поставки гречки Минску.
Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) обратилась к федерациям с призывом доиграть национальные чемпионаты и кубковые соревнования после того, как завершится пандемия коронавируса.