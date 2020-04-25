Das Erste: итальянцы поспешили в книжные магазины, будто только и ждали их открытия

В рамках послаблений карантина в Италии одними из первых открываются книжные магазины, пишет Das Erste. По словам владельца одного из римских книжных магазинов, количество покупателей заметно выросло: люди массово скупают книги различных жанров, будто бы только ждали возможности прийти в книжную лавку.

На протяжении нескольких недель в Италии закрыты почти все магазины, за исключением супермаркетов и аптек, пишет Das Erste. Теперь же во многих регионах ограничения смягчаются и в числе первых открываются книжные магазины.

Как отмечает владелец одного из римских книжных магазинов Давиде Вендера, после открытия ощутимо увеличился приток покупателей. Популярны книги любых жанров, неважно — детективы, научная литература или романы. «Общественный резонанс был очень хорошим. Пришло множество клиентов — и они покупали книги. Как будто люди ждали того момента, чтобы прийти в книжный и массово закупиться», — приводит издание слова Вендера.

При этом не все книжные магазины были рады тому, что откроются в числе первых, отмечает Das Erste. Некоторые владельцы чувствовали себя подопытными кроликами для дальнейших снятий ограничений, другие не знали, что делать с детьми, учитывая, что школы и детские сады в Италии по-прежнему закрыты. У Давиде Вендера также двое детей, и ему пришлось нанять няню, однако он рад вновь оказаться за прилавком: по его словам, книги вновь оказались жизненно необходимы.

Как пишет Das Erste, Давиде Вендер запросил пособие по частичной безработице, однако в целом он решил не полагаться на государство и самостоятельно проявлять креатив. К примеру, он создал свой онлайн-магазин и продаёт книги по всей Италии.