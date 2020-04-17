WT: карантин позволил американским семьям уделить внимание домашнему обучению

Образовательная система остаётся одной из крупнейших монополий в США, поэтому во многих штатах власти не разрешают родителям сделать выбор, опасаясь разгневать учительские профсоюзы или потерять долю пожертвований во время предвыборных кампаний. Но теперь из-за карантина большинству детей приходится учиться из дома. И возможно, для некоторых семей это покажется привлекательным вариантом и на будущее, предполагает The Washington Times.

Власти Нью-Йорка уже объявили, что все государственные школы штата будут оставаться закрытыми вплоть до летних каникул из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса. И с подобными заявлениями наверняка скоро выступят или уже выступили многие мэры и губернаторы в других американских штатах, пишет The Washington Times.

Вместо того чтобы воспринимать это всё негативно, родителям лучше воспользоваться возможностью и наладить более тесные отношения со своими детьми, учитывая, что во время карантина вся семья практически постоянно находится дома, говорится в статье. По мнению автора, этот новый опыт может помочь некоторым семьям заняться обучением своих детей дома даже после того, как государственные школы снова откроются.

На брифинге в Белом доме ещё в конце марта представители Министерства образования США рассказали, что на время карантина в стране внедряется дистанционное обучение. В разных штатах внедряется «поэтапный и многоуровневый подход для удовлетворения всех потребностей учащихся», при этом местные власти и сами школы подходят к поставленным задачам творчески и с учётом существующих реалий, чтобы образовательный процесс не останавливался, сообщается в статье.

В частности, в горных районах Колорадо, где часто возникают проблемы с подключением к интернету, преподаватели консультируют своих учеников по телефону. А власти Южной Каролины решили использовать около трёх тысяч автобусов с мобильными точками доступа Wi-Fi, чтобы помочь детям в отдалённых районах получить доступ к обучению, пишет The Washington Times.

Некоторые родители даже считают, что детям полезнее учиться дома, потому что это позволяет укрепить семейные связи. Другие семьи опасаются, что в государственных школах их дети получат ненужные или даже вредные, с их точки зрения, знания (от полового воспитания до предвзятых взглядов на историю) и не смогут в достаточной мере отстаивать свои моральные и духовные принципы, которые они старались закладывать при воспитании, поясняется в статье.

Поэтому домашнее обучение в последнее время становится более привлекательным для американских родителей. По статистике, за последние годы число школьников на домашнем обучении постоянно росло и уже достигло порядка 2,5, млн человек, сообщает The Washington Times. При этом такой метод образования поддерживают семьи с разным достатком и политическими воззрениями, а также самой разной этнической и религиозной принадлежности, отмечается в статье. По словам экспертов, домашнее образование в последние годы также набирает популярность не только в США, но и во многих других странах мира, включая Россию.

Первую школу на территории Америки в 1635 году открыл пуританский поселенец Филимон Пормонт, и долгое время туда принимали только мальчиков, а основным предметом было изучение и чтение Библии, напоминает The Washington Times. Только в XX веке по решению суда обязательные коллективные молитвы и чтение Библии в американских школах были прекращены.



Однако до сих пор государственное образование остаётся «крупнейшей монополией» в США, подчёркивает автор. По его мнению, это объясняется тем, что большинство американских политиков (за исключением лишь некоторых штатов) боятся предоставить родителям выбор в том, что касается школы, чтобы не разгневать учительские профсоюзы и не потерять пожертвования на свои предвыборные кампании. Но карантин может способствовать тому, что больше людей испытает на практике систему домашнего обучения. И возможно, что кто-то из родителей решит придерживаться этой системы и в дальнейшем, заключает The Washington Times.