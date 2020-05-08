Euronews: карантин в Европе заканчивается — но привычная жизнь начнётся ещё не скоро

Европа начинает постепенно оживать после тотального карантина. Уже многие страны Евросоюза поэтапно смягчают меры изоляции. Однако о возвращении к обычной жизни пока говорить рано: многие ограничения останутся и после отмены карантина, чтобы избежать повторных вспышек коронавируса, передаёт Euronews.
Европа начинает оживать после карантина: страны ЕС одна за другой снимают ограничительные меры. Однако о возвращении к обычной жизни пока говорить рано.
В Италии после долгого перерыва открылись кафе, бары и рестораны. Впрочем, посетителей немного — еда только навынос, заходят в основном местные жители, поскольку туристов в Италии в ближайшие недели не предвидится.
В соседней Франции режим изоляции будет снят 11 мая. Городские службы активно к этому готовятся, проводится тотальная дезинфекция общественного транспорта.
МУЖЧИНА: Мы клеим на сиденья специальные надписи, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию. Вдобавок напоминаем о мерах профилактики и обязательном ношении масок в автобусах и в целом на общественном транспорте.
Соблюдение социальной дистанции — похоже, главный тренд сезона. Вот такие очереди, как в Берлине, сегодня можно увидеть во всех крупных городах Европы.
Испания наравне с Италией и Францией — в числе стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. Глава испанского правительства попросил парламент продлить особый режим в стране до конца мая. Впрочем, и здесь эпидемия, как кажется, уже позади: в конце апреля людям разрешили выходить на улицу, возобновили работу предприятия и малый бизнес.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к легендарному боксёру, а ныне промоутеру Оскару де ла Хойе, который заявил, что ему понадобилось бы два раунда для победы нокаутом над ирландцем.
Основатель Telegram Павел Дуров представил семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. Публикацию Дуров связал с фильмом блогера Юрия Дудя о тех, кто переехал в США, чтобы работать в Долине.
Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что сумел бы нокаутировать за два раунда экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора.
Следствие предъявило основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве и собирается просить суд о его аресте. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание, посвящённое поддержке авиационной отрасли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.