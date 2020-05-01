Le Figaro: День труда французы проводят на балконах, без демонстраций и ландышей

Как и во многих других странах мира, Международный день трудящихся во Франции празднуют на карантине, без традиционных ландышей и привычных демонстраций, сообщает Le Figaro. Вместо этого профсоюзы призывают население выйти на митинги в соцсетях и устроить концерты на балконах, вывесив транспаранты в поддержку медперсонала, кассиров, фермеров, соцработников — всех тех, кто находится на передовой борьбы с эпидемией коронавируса.

В пятницу планета на карантине отмечает Первое мая без демонстраций и праздничных мероприятий, несмотря на введение первых мер по отмене самоизоляции в некоторых европейских странах, пишет Le Figaro. День труда является нерабочим днём во многих государствах мира (кроме таких исключений, как США, Канада и Австралия), однако в этом году традиционные митинги не состоятся — беспрецедентный случай в истории профсоюзов.

Как рассказывает издание, французы тоже готовятся провести праздник в карантине без традиционных букетов ландышей, но со множеством вопросов по поводу условий выхода из карантина. Профсоюзы, разочарованные видеконференцией с премьер-министром, призвали отмечать международный день трудящихся демонстрациями в соцсетях, а также совместным пением, концертами кастрюль и лозунгами на своих балконах.

Таким образом различные профессиональные союзы пытаются напомнить о важности «забытых» людей и «невидимок общества». Медработники, фельдшеры, кассиры, фермеры и социальные работники, личный состав служб и госслужащие — все они находятся на линии огня и «продолжают работать, чаще всего рискуя своей жизнью» в борьбе с коронавирусом. По словам генерального секретаря Всеобщей конфедерации труда Филиппа Мартинеса, это «удобный момент, чтобы донести социальные требования, которые мы с давних пор отстаиваем и к которым привлёк внимание кризис».

Несмотря на возможность второй волны эпидемии, премьер-министр страны начал консультации с объединением предпринимателей и профсоюзами для возобновления работы населения: это необходимо для борьбы с исторической экономической рецессией. «Необходимо, чтобы максимальное число французов вышли на работу», — считает министр экономики Брюно Ле Мэр. В марте безработица также взлетела на 7,1%, обновив свой исторический максимум. В связи с этим генеральный секретарь профсоюза Force ouvrière Ив Вейрье потребовал продлить режим частичной безработицы, в то время как правительство предполагает с июня его снимать.

В четверг ввиду постепенного снятия карантина власти представили список департаментов, поделённых на красные, оранжевые и зелёные в зависимости от эпидемиологической обстановки и состояния реанимационных служб, пишет Le Figaro в заключение. К первой группе относятся наиболее пострадавшие зоны Парижского региона и северо-восток страны, а также Верхняя Корсика, Шер, Лот и Майотта. Министр здравоохранения Оливье Веран подчеркнул, что карта будет ежедневно обновляться до 7 мая, в то время как начало выхода из карантина намечено на 11 мая.