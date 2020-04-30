Euronews: европейские отели, рестораны и турагентства не выживут без карантинных субсидий
Дата выхода в эфир 28 апреля 2020 года.
В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло три письма из Франции. Их автор — житель южного пригорода Парижа Серж Демкофф.
Главный врач Городской клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Бывший врач московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Васильков рассказал, когда пандемия коронавируса завершится в России.
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что курение при коронавирусной инфекции может привести к осложнениям.
Столичный Музей Победы организовал онлайн-экскурсию, посвящённую 75-летию со дня водружения Знамени Победы над Рейхстагом в ходе Второй мировой войны.
Продажа алкоголя 9 мая на территории Пермского края будет запрещена.
Бывший врач московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Васильков рассказал, когда может возобновиться текущий сезон РПЛ.
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Майкл Оуэн составил символическую сборную из своих бывших одноклубников.
Чемпионат Англии по футболу может возобновиться 8 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%.
Специалисты Роскачества проверили приложения различных компаний по доставке еды по 43 критериям и составили их рейтинг.
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ), включив в список трёх бывших партнёров по московскому ЦСКА.
Директор Департамента образования Тюмени Вячеслав Воронцов рассказал, что для школьников региона с 1-го по 8-й класс учебный год будет завершён 15 мая на фоне карантина по коронавирусу.
Генеральный директор «Бюллетеня кинопрокатчика» Мария Вогт прокомментировала решение Американской киноакадемии допускать к отбору на премию «Оскар» фильмы, которые показывали только онлайн, а не в кинотеатрах.
Бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, как в России оформил идеальный хет-трик.
В «Москвариуме» впервые появились на свет детёныши синепятнистых рифовых скатов-хвостоколов.
В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
Неизвестные похитили со склада в подмосковном Одинцове 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками, а также 1 млн рублей.
Специальный представитель Министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов прокомментировал возможность тестирования на генетическую предрасположенность к коронавирусу.
Бывший игрок сборной Англии по футболу Майкл Оуэн поделился впечатлениями о чемпионате мира, прошедшем в 2018 году в России.
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы другие европейские чемпионаты последовали примеру Лиги 1 и досрочно завершили сезон.
Сервисы «Работа.ру» и Окко провели опрос, в рамках которого выяснили, какие фильмы стали самыми популярными среди россиян в апреле.
В комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства предложили оказать дополнительные меры поддержки санаториям и детским лагерям.
Правительство России выделит 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В рамках проекта «Без срока давности» опубликованы документы о преступлениях нацистов, рассекреченные Крымским управлением ФСБ России.
Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Игорь Бушманов от имени своего клиента заявил, что футболист готов самолично компенсировать издержки за ремонт автомобиля телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
За сутки в Белоруссии коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 846 человек.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» не нужно повышение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН, ветеран войны Борис Лапин скончался на 98-м году жизни в Сочи.
Большинство клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проголосовали за досрочное завершение сезона-2019/20.
Российский фонд прямых инвестиций обсудил меры по борьбе с коронавирусом с международными партнёрами.
Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в виртуальном турнире, организованном Женской теннисной ассоциацией (WTA).
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин из-за коронавируса в регионе и усилил его обязательным ношением масок. Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба.
Японские поклонники фигурного катания недовольны поведением российской фигуристки Евгении Медведевой, которая прилетела в их страну во время пандемии коронавируса и не соблюдает карантин.
Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) в Казани работает в штатном режиме. Об этом RT сообщили в самом медучреждении, комментируя публикацию на сайте казанского штаба Навального.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неверной трактовкой его слов сообщения в СМИ о возможном оказании гражданам прямой материальной помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Закон о рынке земли на Украине опубликовали в газете Верховной рады «Голос Украины».
Кубок африканских наций по футболу — 2021, который должен был пройти в Камеруне, будет перенесён на один год.
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал досрочное завершение чемпионата Франции по футболу.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился мнением о проблемах внутри Союза биатлонистов России (СБР).
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которые подразумевают усиление мер безопасности в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что в будущем болельщики смогут увидеть документальный фильм о погибшем защитнике команды Коби Брайанте.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о сокращении количества замминистров спорта РФ с семи до пяти.
Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что число умерших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 6 тыс.
Один человек пострадал при возгорании на нефтескважине в Коми.
Обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Николай Хабибулин сравнил нынешнего форварда команды Никиту Кучерова со своим партнёром по команде Мартеном Сен-Луи.
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней. По её словам, погода готовится к «резкому прыжку от апреля к концу мая».
Правительство России выделит дополнительные средства на поддержку россиян, оставшихся за рубежом из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала о судебном иске в адрес футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в котором она требует компенсацию за ущерб, нанесённый её автомобилю в 2018 году.