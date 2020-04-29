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Euronews: про отпуск за границей этим летом придётся забыть
Министрам по делам туризма стран ЕС пришлось обсуждать меры по поддержке туристического бизнеса в режиме видеоконференции, поскольку из-за карантина они не смогли приехать на совещание в хорватском Дубровнике. Международный туризм очень сильно пострадал из-за вспышки коронавируса. И пока не видно никакой надежды на то, что поездки за границу смогут быть возобновлены в прежнем объёме в обозримом будущем, передаёт Euronews.
Туризм — один из самых пострадавших от антивирусных карантинных мер секторов экономики. Меры по поддержке туристического бизнеса министрам по делам туризма стран ЕС пришлось обсуждать в режиме видеоконференции, так как из-за карантина они не смогли встретиться вживую в хорватском Дубровнике.
 
ГАРИ КАПЕЛЛИ, министр туризма Хорватии: Мне было бы приятно принять вас в городе Дубровник в расширенном составе, как это изначально планировалось, чтобы обсудить будущее туристической области. Но к сожалению, нам всем был приподнесён неприятный сюрприз.
 
В интервью телеканалу ARD министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что пока ничто не свидетельствует о том, что туристические поездки за границу возобновятся в докризисном объёме в обозримом будущем.
 
ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Сейчас закрыты рестораны и пляжи. Вы только задумайтесь об этом: в этом году не будет отпускного периода в привычном для нас смысле, с заполненными пляжами и так далее. Этого не будет в этом году ни в одной стране — ни в Европе, ни в одной другой части мира.
 
Падение спроса на туристические услуги практически до нуля больнее всего бьёт по малому и среднему бизнесу. А также по таким странам, как Италия и Испания, которые и так понесли самые тяжёлые на европейском континенте потери из-за пандемии.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2020 года. 
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Euronews Франция Европа
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