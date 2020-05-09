Сандерс: США переживают худшие времена со времён Гражданской войны

Сенатор-демократ Берни Сандерс назвал кризис в здравоохранении, спровоцированный новым вирусом, «худшими временами» для страны со времён Гражданской войны, сообщает The Hill. Он обвинил президента США в безответственности и подчеркнул, что демократы продолжают бороться за скорейшее предоставление помощи американскому народу и бизнесу.

Сенатор Берни Сандерс заявил, что США переживают «худшие времена» со времён Гражданской войны, пытаясь сдержать распространение коронавируса, пишет The Hill. Сейчас штаты решают, когда и как снимать карантин: некоторые предпочитают более агрессивный подход, в то время как другие сохраняют строжайшие меры социального дистанцирования до тех пор, пока не удастся уменьшить количество заболевших.

«Люди страдают так, как мы никогда в жизни не видели, — рассказал Сандерс в пятницу в эфире MCNBC. — И в довершение всего, у нас есть настолько безответственный, настолько не понимающий сегодняшнюю реальность президент Соединенных Штатов, что это просто невероятно больно».

По словам сенатора-демократа, правительство должно в первую очередь гарантировать выплату зарплаты и всем американцам $2 тыс. в месяц для того, чтобы помочь им справиться с экономическим кризисом. Как подчёркивает издание, коронавирус уже привёл к резкому росту закрытых предприятий и безработицы.

Тем не менее между демократами и республиканцами в Конгрессе не прекращаются разногласия по поводу содержания следующего пакета стимулирующих мер и его необходимости. Так, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в пятницу, что официальные переговоры по новому пакету помощи приостановлены до начала июня. По его словам, правительству необходимо около месяца для оценки результатов переговоров. Берни Сандерс в ответ на такое решение подчеркнул, что он и другие демократы продолжат бороться за предоставление помощи американским гражданам и бизнесу, а слова Кудлоу назвал «чёрствыми».

«Я — и знаю, что многие другие сенаторы и члены Палаты (тоже. — ИноТВ) — буду бороться изо всех сил, чтобы добиться оперативной помощи для страдающего американского народа», — приводит слова Сандерса The Hill.