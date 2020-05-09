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Сандерс: США переживают худшие времена со времён Гражданской войны

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Сенатор-демократ Берни Сандерс назвал кризис в здравоохранении, спровоцированный новым вирусом, «худшими временами» для страны со времён Гражданской войны, сообщает The Hill. Он обвинил президента США в безответственности и подчеркнул, что демократы продолжают бороться за скорейшее предоставление помощи американскому народу и бизнесу.
Сандерс: США переживают худшие времена со времён Гражданской войны
Reuters

Сенатор Берни Сандерс заявил, что США переживают «худшие времена» со времён Гражданской войны, пытаясь сдержать распространение коронавируса, пишет The Hill. Сейчас штаты решают, когда и как снимать карантин: некоторые предпочитают более агрессивный подход, в то время как другие сохраняют строжайшие меры социального дистанцирования до тех пор, пока не удастся уменьшить количество заболевших.

«Люди страдают так, как мы никогда в жизни не видели, — рассказал Сандерс в пятницу в эфире MCNBC. — И в довершение всего, у нас есть настолько безответственный, настолько не понимающий сегодняшнюю реальность президент Соединенных Штатов, что это просто невероятно больно».
 
По словам сенатора-демократа, правительство должно в первую очередь гарантировать выплату зарплаты и всем американцам $2 тыс. в месяц для того, чтобы помочь им справиться с экономическим кризисом. Как подчёркивает издание, коронавирус уже привёл к резкому росту закрытых предприятий и безработицы.
 
Тем не менее между демократами и республиканцами в Конгрессе не прекращаются разногласия по поводу содержания следующего пакета стимулирующих мер и его необходимости. Так, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в пятницу, что официальные переговоры по новому пакету помощи приостановлены до начала июня. По его словам, правительству необходимо около месяца для оценки результатов переговоров. Берни Сандерс в ответ на такое решение подчеркнул, что он и другие демократы продолжат бороться за предоставление помощи американским гражданам и бизнесу, а слова Кудлоу назвал «чёрствыми».
 
«Я — и знаю, что многие другие сенаторы и члены Палаты (тоже. — ИноТВ) — буду бороться изо всех сил, чтобы добиться оперативной помощи для страдающего американского народа», — приводит слова Сандерса The Hill.
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Hill США Северная Америка
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