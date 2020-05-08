WT: Трамп призвал забрать Пулицеровскую премию у тех, кто писал про «сговор с Россией»

После того как пришло сообщение о прекращении уголовного преследования советника Трампа Майкла Флинна, американский президент призвал журналистов, которые получили в 2018 году престижную Пулицеровскую премию за статьи о «сговоре с Россией», вернуть её, пишет The Washington Times. Речь идёт о таких изданиях, как The Washington Post и The New York Times.
Президент США Дональд Трамп призвал газеты, которые получили Пулицеровскую премию за репортажи о «российском деле», вернуть её, пишет The Washington Times. Связано это заявление с тем, что уголовное дело против его советника по национальной безопасности Майкла Флинна было прекращено.
«Это не журналисты. Это воры, — заявил Трамп. — Всех этих журналистов, у которых мы видим Пулицеровскую премию, нужно заставить вернуть её, потому что они были неправы. Вы видели сегодня, как появились новые документы, в которых говорится, что совершенно никакого сговора с Россией не было».
Флинна обвиняли в даче ложных показаний ФБР, но Министерство юстиции США закрыло уголовное дело. Как напоминает издание, и расследование спецпрокурора Мюллера не нашло доказательств того, что у Трампа был сговор с Россией.
В 2018 году газеты The Washington Post и The New York Times получили самую престижную премию в журналистике за освещение расследования по «российскому делу», напоминает автор статьи. Тогда комиссия оценила работу журналистов как основанную на источниках, упорную и в интересах общества. По их словам, те репортажи помогли глубже понять, как Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, как она связана с кампанией Трампа, его командой переходного периода и его нынешней администрацией.
Сейчас же, когда дело против советника Трампа закрыто, американский президент говорит, что те репортажи оказались неправдой, а значит, и премию присудили неправильно, так что её нужно вернуть как можно быстрее, пишет The Washington Times. «Премии нужно давать тем, кто их честно заслужил, и я могу дать вам длинный список таких имён», — сказал Трамп.
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