USA Today: Трамп заявил о возможном помиловании своего экс-советника Флинна
В воскресенье Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность «полного помилования» бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который сознался в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с российским дипломатом, сообщает USA Today.
So now it is reported that, after destroying his life & the life of his wonderful family (and many others also), the FBI, working in conjunction with the Justice Department, has “lost” the records of General Michael Flynn. How convenient. I am strongly considering a Full Pardon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2020
Между тем генпрокурор Уильям Барр станет внешним прокурором, который пересмотрит дело против Майкла Флинна. Сам Флинн до сих пор ожидает решение федерального суда и пытается отказаться о признании своей вины из-за неправомерных действий стороны обвинения.
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