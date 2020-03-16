USA Today: Трамп заявил о возможном помиловании своего экс-советника Флинна

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что рассматривает возможность «полного помилования» бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, обвинённого в ложных показаниях о своих контактах с экс-послом России, сообщает USA Today. Ранее Флинн признал свою вину, однако теперь утверждает, что был вынужден это сделать из-за неправомерных действий со стороны обвинения.

В воскресенье Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность «полного помилования» бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который сознался в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с российским дипломатом, сообщает USA Today.

В своём Twitter президент США опубликовал сообщение, согласно которому ФБР и Министерство юстиции «потеряли» записи разговора с Флинном после того, как «разрушили его жизнь и жизнь его прекрасной семьи». «Как удобно, — иронизирует Трамп. — Я всерьёз рассматриваю (возможность. — ИноТВ) полного помилования».

So now it is reported that, after destroying his life & the life of his wonderful family (and many others also), the FBI, working in conjunction with the Justice Department, has “lost” the records of General Michael Flynn. How convenient. I am strongly considering a Full Pardon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2020

Издание отмечает, что глава Белого дома уже давно говорил, что рассматривает возможность помилования Флинна и других помощников (в том числе Пола Манафорта и Роджера Стоуна), которые замешаны в расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Он утверждает, что ФБР и другие следственные органы несправедливо относятся к нему и его помощникам.

Между тем генпрокурор Уильям Барр станет внешним прокурором, который пересмотрит дело против Майкла Флинна. Сам Флинн до сих пор ожидает решение федерального суда и пытается отказаться о признании своей вины из-за неправомерных действий стороны обвинения.

В конце 2017 года, напоминает американская газета, Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком за две недели до того, как Трамп вступил в должность. Сторона обвинения утверждает, что Флинн солгал о том, что не обсуждал с Кисляком связанные с выборами санкции против России. «Флинн признал на открытом заседании суда, что лгал ФБР», — заявила бывший федеральный прокурор Барбара Макквейд, и «это само по себе преступление», которое не должно попадать под президентскую амнистию. По её словам, даже пропавшие записи не отменят «серьёзного преступления» бывшего советника.

Пост Трампа о Флинне был одним из многих, которые написал в тот день президент. Большинство посвящены встречам для обсуждения ситуации с коронавирусом, однако в нескольких случаях глава государства нападает на Хиллари Клинтон, кандидата от демократов на выборах 2020 года Джо Байдена и лидера сенатского меньшинства Чака Шумера. Критики Трампа не преминули обвинить его в попытке отвлечь внимание населения от проблемы с коронавирусом, пишет USA Today.