Fox News: ФБР с самого начала знало, что «российское дело» — это фарс

Уже на вторую неделю президентства Трампа ФБР и Минюст США прекрасно понимали, что расследование о «сговоре» команды президента с Москвой является несостоятельным, сообщает Fox News. В частности, по информации телеканала, ведомствам было известно, что генерал Майкл Флинн никогда не работал на Россию, но они до сих пор продолжают скрывать эту информацию от общества.

Сегодня вечером в нашей программе адвокат генерала Флинна и бывший федеральный обвинитель Сидни Пауэлл. Рады вас приветствовать. И давайте начнём с обсуждения репортажа (обозревателя Fox Business. — ИноТВ) Джона Соломона, в котором он заявляет: уже на вторую неделю президентства Трампа в ФБР знали, что Флинн не лгал. И, более того, они знали, что вся эта мрачная охота на ведьм была фарсом, в который не стоило ввязываться.

СИДНИ ПАУЭЛЛ, адвокат Майкла Флинна: Вот именно! 24 января после допроса Флинна агенты проинформировали три различные высокопоставленные группы в ФБР и Минюсте о правдивости его показаний. 30 января они полностью сняли с него обвинения, связанные с Россией. Существует докладная записка по этому вопросу, которая находится у Минюста, и нам до сих пор не удалось её получить. Мы не можем получить оригинальный доклад ФБР об этом допросе.

Я спрошу у вас об этом через минуту. Но сначала я хотел бы обсудить то, о чём Джон Соломон говорил в своём репортаже. Надеюсь, сейчас ключевые моменты появятся на экране.

В январе 2017 года ФБР знало следующее. Подлинность досье Стила не подтвердилась. Более того, оно оказалось сфальсифицированным. Попавшие в прицел ФБР люди, включая (советников Трампа. — ИноТВ) Кейджа и Пападополуса, дали оправдательные показания. Было известно, что они невиновны. И Флинн не был российским агентом, что бы себе ни воображали так называемые представители коррумпированного ФБР.

Это потрясающая информация. И вы так до сих пор не получили ответы. Я должен вас спросить, откуда вы узнали об этой докладной записке? Откуда вам известно о пропавшем документе, простите, пропавших документах (о допросе Флинна. — ИноТВ) формы 302? Что с ними случилось? Как вы узнали об этом?

СИДНИ ПАУЭЛЛ: Правительство подтвердило существование этих пропавших документов формы 302. И из тех копий, что у нас на руках, становится очевидным, что они делали какие-то наброски. Ещё была переписка (агентов ФБР — ИноТВ) Пейдж и Стржок, которую мы получили в определённом объёме. Все их передали для предварительного изучения, но с ними ничего не было сделано. И мы получили состоящий из трёх строчек отчёт, в котором признавалось, что в Минюсте существует докладная записка…

Но почему… мы сейчас прервёмся на рекламу. Но лично я хочу выяснить, почему, чёрт возьми, Минюст, который знает всё это, просто не скажет: «Давайте прекратим. Хватит превращать жизнь этого человека (Флинна. — ИноТВ) в ад»? Почему генпрокурор Уильям Барр не избавится от всего этого и не выяснит, кто несёт ответственность за очевидное уничтожение улик или, по меньшей мере, за нарушение устава?

СИДНИ ПАУЭЛЛ: В том-то и дело, что необходимо сделать хотя бы первый шаг, чтобы восстановить доверие общества к Минюсту или ФБР. Нам нужно узнать, кто и что именно делал с генералом Флинном. Вся эта информация должна быть рассекречена, а дело — прекращено в интересах правосудия.

Сидни Пауэлл. Всегда рады видеть вас. Спасибо большое за всё, что вы делаете.

Дата выхода в эфир 12 марта 2020 года.