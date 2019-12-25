Fox News рассказал о коррупционных связях американских СМИ со спецслужбами

СМИ в США не разоблачают, а покрывают власть имущих, потому что играют с ними в одной команде, утверждает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, CNN и The New York Times уже попадались на подкупе высокопоставленного представителя ФБР, однако никто не был наказан.
Весь смысл свободы прессы — причина, по которой отцы-основатели так за неё радели, — заключается в том, что, когда издания могут говорить свободно, они могут призывать к ответу могущественных членов нашего общества и создавать условия для функционирования нашей демократии.
Так должно быть, но на самом деле всё не так, и вы это знаете. Пресса на стороне тех людей, которых она освещает. Они из одного и того же мира. Они хотят цензуры против конкурирующих СМИ и простых американцев, в то время как сами служат пропагандистами правящего класса, к которому, повторюсь, они сами относятся. Это не домыслы. Спросите любого, кто провёл там годы, и он подтвердит.
Ни одно СМИ не иллюстрирует кровосмесительные отношения между элитными медиа и вашингтонской элитой лучше, чем CNN. И дело не только в том, что они наняли (бывшего директора национальной разведки США. — ИноТВ) Джима Клэппера аналитиком по вопросам национальной безопасности, что почти невероятно. Есть и другие истории, которые прошли незамеченными.
Вот например. В 2016 году помощник директора ФБР по связям с общественностью Майкл Кортан получил два билета на матч Washington Nationals от корреспондента CNN. Имя этого корреспондента нам неизвестно, но в документах суда говорится, что он работал на CNN. Генеральный инспектор Министерства юстиции допросил об этом Кортана. По-видимому, Кортан солгал под присягой, сделал ложное утверждение, что заплатил за билеты. Дальнейшее расследование показало, что Кортан также получал билеты от репортёра The New York Times.
Конечно же, по факту федеральный служащий получил взятку, это было противозаконно. Кортана могли посадить в тюрьму или по крайней мере уволить по виновным основаниям. Но стоит ли говорить, что ничего такого с ним не произошло. Потому что в Вашингтоне так не бывает. Ему позволили рано уйти на пенсию в 2018 году, без всяких последствий для себя в дальнейшем.
CNN тоже не был наказан, даже притом, что один из его репортёров был причастен к подкупу госслужащего. Ха-ха! Просто вспоминайте об этом событии каждый раз, когда CNN говорит вам, что федеральные агентства вне подозрений. Или что хорошая репортёрская работа и хорошая интуиция — причина тому, что они оказались на месте до рассвета, когда агенты ФБР арестовывали Роджера Стоуна. Они лжецы, и вам это хорошо известно! Они не стражи ваших интересов, не критики самых могущественных людей Америки. Они их союзники, они в одной упряжке. Они против вас. Просто ещё одно маленькое доказательство. Увы, это правды.
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