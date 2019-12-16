Hill: Трамп ждёт извинений от бывшего главы ФБР за «безалаберность» в российском расследовании

В своём докладе главный инспектор Минюста США Майкл Хоровиц, хотя и отметил, что не нашёл политических мотивов для расследования ФБР связей Дональда Трампа и России, выявил ряд серьёзных нарушений в работе бюро, пишет The Hill. После того как экс-директор ФБР Джеймс Коми признал «безалаберность» в расследовании ведомства, президент потребовал у него извинений.

В воскресенье 15 декабря президент США Дональд Трамп потребовал извинений от бывшего директора ФБР Джеймса Коми, сообщает The Hill. Ранее в эфире Fox News Коми признал серьёзные нарушения в расследовании связей между избирательным штабом действующего лидера в период выборов 2016 года и Россией.

«Теперь Коми признаёт, что он был неправ. Невероятно. Но только делает он это лишь потому, что его поймали с поличным. Вообще его давно уже поймали. Так какие последствия грозят ему за такое противоправное поведение? Может, несколько лет в тюрьме? Джим, а где извинения передо мной и прочими?» — приводит издание твит Дональда Трампа.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 декабря 2019 г.

Как подчёркивает The Hill, президент обвинял ФБР и Коми включительно в том, что ведомство возбудило расследование против него «по политическим причинам». Однако в ходе проверки генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Хоровиц не выявил никаких «политических мотивов» для расследования ФБР. Но тем не менее, как указано в докладе инспектора, он обнаружил 17 «серьёзных несостыковок и опущений» в работе бюро.

После выхода доклада в эфире Fox News Коми признал определённую «безалаберность», с которой проводилось расследование. «Я был неправ. Был слишком уверен в процедурах, которые за 20 лет разработали ФБР и наша система правосудия. Был уверен, что эти процедуры достаточно надёжны. Но там присутствовала безалаберность», — прокомментировал экс-директор ФБР.

The Hill обращает внимание, что доклад Хоровица по обеим сторонам политического спектра США восприняли по-разному. Так, республиканцы сочли выводы инспектора доказательством того, что ФБР действовало неправомерно, а демократы решили, что доклад очистил бюро от всех подозрений.