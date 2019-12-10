Обозреватель CNN: американский план Путина сработал даже лучше, чем он ожидал

С помощью операции по вмешательству в президентские выборы 2016 года в США Россия планировала посеять в стране чувство вражды, настроив американцев друг против друга и подорвав доверие к демократии в США, утверждает обозреватель CNN Стивен Коллинсон. По мнению автора, этот план Путина сработал, причём даже лучше, чем он мог надеяться.
«Путинский план для Америки работает лучше, чем он мог надеяться», — пишет Стивен Коллинсон в своей статье для сайта CNN.
В США свирепствует вирус дезинформации и недоверия, говорится в статье. В понедельник был опубликован независимый доклад, который опроверг заявления Дональда Трампа о том, что ФБР проявило предвзятость в своём расследовании возможных связей между предвыборным штабом республиканца и Москвой в 2016 году.
Однако американский лидер, как указывает автор, исказил факты, заявив, что его подозрения оправдались. А генеральный прокурор Уильям Барр, который, по идее, должен выступать в качестве независимого правового арбитра, а не в качестве личного адвоката, подверг суровой критике ФБР.
Между тем сегодняшнее слушание по вопросу об импичменте главы Белого дома — скандал, частично вызванный стремлением Трампа доказать, что Украина три года назад фактически вмешалась в президентские выборы в США, — переходит в ожесточённое противостояние. В «зазеркалье» Капитолийского холма республиканцы, которые некогда были самыми воинственно настроенными поборниками холодной войны, теперь используют аргументы Кремля, чтобы защитить президента, которому Москва хотела помочь избраться на пост главы государства.
«Вашингтон переживает подобие горячечного бреда», — считает автор.
В американской столице между политическими противниками нет никакого согласия, из-за чего становится невозможно провести честную оценку действий Трампа. Это также означает, что Америка может никогда не исцелиться от взаимных обвинений и «заразительных» сомнений, которые запятнали последние президентские выборы и уже угрожают следующему голосованию.
«С помощью своей операции по вмешательству в 2016 году Россия планировала посеять в стране чувство вражды, настраивая американцев друг против друга, разжигая разногласия и подрывая доверие к демократии в США. И это сработало лучше, чем президент Путин мог надеяться», — пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
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