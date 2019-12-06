NBC: конгрессмен признал — из-за дела об импичменте США стали слабее

Враждебность и страх проиграть на выборах заставляют демократов заниматься импичментом в ущерб нормальной работе государства, заявил лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти. Конгрессмен выразил надежду, что в истории Америки такого больше не повторится.

КЕВИН МАККАРТИ, конгрессмен США: Ещё в марте этого года спикер палаты представителей заявляла, что импичмент настолько разрушителен для страны, что он должен быть непреодолимым и убедительным, и поддерживать его должны обе партии. Такие критерии она предложила стране и своей фракции. Вот только сама она не руководствовалась этими критериями.



Это день, которого боялся и о котором предупреждал Александр Гамильтон. Это день, когда страна стала слабее. Потому что просто-напросто нельзя, чтобы они ставили свою враждебность и свой страх проиграть на выборах в будущем превыше всего, чего хочет американский народ.



У них нет даже бюджета. У нас даже нет торгового соглашения, которое подписали больше года тому назад, чтобы сделать нашу страну сильнее. Мы не снижаем цены на лекарства, мы не отстраиваем эту страну. Почему? Потому что планы, которым они начали следовать со дня вступления в должность, когда даже те, кого избрали впервые, объявляли о своих намерениях, когда выбирали председателей (комитетов. — ИноТВ), отвечающих за импичмент, сегодня стали реальностью.



Это не тот день, которым история будет гордиться. И я надеюсь, что Америка никогда такого не повторит.



Дата выхода в эфир 05 декабря 2019 года.