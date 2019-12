Конгрессмен США: последние три года общение с русскими было под запретом

Во время расследования спецпрокурора Мюллера считалось недопустимым, чтобы республиканцы как-либо пересекались с русскими, даже если это граждане США; теперь под запретом оказалось общение с украинцами, заявил конгрессмен Девин Нунес в эфире Fox News. Нунес отметил, что ради импичмента противники Трампа идут на беспрецедентные меры, нарушая права своих же соотечественников.

Новый председатель вашего комитета, комитета палаты представителей по разведке, каким-то образом заполучил записи телефонных звонков адвоката президента. Мы вот буквально сейчас обсудим с юристом, законно ли это. Но вот мой вопрос к вам: как ему вообще это удалось? Под каким предлогом? Как так вышло?



ДЕВИН НУНЕС, конгрессмен США: У него есть право вызывать свидетелей и запрашивать документы. Когда демократы оказываются у руля, у них есть право вызывать свидетелей и запрашивать документы. Мы знали, что он написал… Он уведомил нас, что запросил какие-то номера телефонов. Мы не знали чьи. И, конечно же, поскольку это делалось в режимных помещениях и это засекречено, мы не можем об этом говорить.



Простите, что прерываю. Запросил у кого?



ДЕВИН НУНЕС: У (телекоммуникационной компании. — ИноТВ) AT&T, он запросил записи телефонных звонков, номера телефонов.



Зачем AT&T их передавать?



ДЕВИН НУНЕС: Хороший вопрос. Очень хороший вопрос.



Почему бы AT&T не сказать: «Отстаньте», — и не оспорить это в суде?



ДЕВИН НУНЕС: AT&T следовало по меньшей мере обратиться в суд, чтобы разобраться, правильно ли так поступать.



Они могли бы поступить так с моими или вашими телефонными звонками?



ДЕВИН НУНЕС: Похоже, что могли бы. Если Адам Шифф решит этим заняться и официально запросить эти записи. Теперь они создали прецедент, и Адам Шифф может заполучить любой телефонный номер, отправить его в AT&T — и AT&T подчинится.



А мою электронную почту он заполучить может?



ДЕВИН НУНЕС: По-моему, подобные попытки не предпринимались. Но, думаю, не стоит наводить его на мысль, он может и попробовать.



Так что же…

ДЕВИН НУНЕС: И тогда, что ещё хуже…



Есть ли какой-то предел? Вы ведь возглавляли комитет, то есть кого, как не вас, об этом спрашивать. Есть ли предел его власти?



ДЕВИН НУНЕС: Мне неизвестно о каких-либо прошлых случаях запроса записей телефонных звонков комитетом палаты представителей по разведке. Может быть, до меня такое случалось, но я нахожу это очень странным. Но если посмотреть, что он сделал… речь идёт не только о звонках президента или президентского адвоката. Он также сумел заполучить (телефонный номер. — ИноТВ) журналиста…



Джона Соломона.



ДЕВИН НУНЕС: Джона Соломона, которого они ненавидят и называют сторонником теорий заговора. И ему удалось установить, что это номер телефона Джона Соломона. То есть теперь это касается и журналиста. Потом он смог заполучить мой номер. Потому что я разговаривал с (адвокатом Трампа. — ИноТВ) Руди Джулиани, а это теперь почему-то преступление. И теперь обо мне говорится в его (Адама Шиффа. — ИноТВ) докладе.



Не будем забывать… Я просто хочу напомнить всем, как мы провели последние три года: если республиканец когда-либо говорил с каким-либо русским, даже если этот русский — американский гражданин, это считалось недопустимым. И нас критиковали. Потом мы переключились на Украину. И если вы говорите с каким-либо украинцем, это теперь преступление. Теперь я не могу даже говорить с Руди Джулиани, которого знаю десять лет! Это считается преступлением! И в его докладе говорится обо мне, что якобы я сделал что-то не так! Это… это неправильно!



А ведь вы — действующий член конгресса!



ДЕВИН НУНЕС: То, что происходит в этом городе (Вашингтоне. — ИноТВ), неправильно. Я посмотрю, что я могу сделать в суде, потому что у меня здесь тоже есть гражданские права.



И это ваш долг. Если они могут поступать так с вами, то какая же защита есть у нас?



ДЕВИН НУНЕС: Они и с вами могут так поступить!



Он уже назвал меня агентом России! Так что мы будем начеку. Большое спасибо, господин конгрессмен!



ДЕВИН НУНЕС: Всегда рад.



Рад был вас видеть.



ДЕВИН НУНЕС: Спасибо.



Дата выхода в эфир 04 декабря 2019 года.