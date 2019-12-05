Independent: «давайте побыстрее» — Трамп призвал демократов передать дело об импичменте в сенат для справедливого суда

Дональд Трамп призвал палату представителей США и составляющих в ней большинство демократов ускориться с разбирательством по делу об импичменте и побыстрее передать его в сенат, чтобы там мог состояться «справедливый суд», пишет The Independent. По мнению главы Белого дома, такой процесс поможет ему исполнить предвыборное обещание «очистить болото» в Вашингтоне и вскроет всю коррумпированную систему.

Президент США Дональд Трамп призвал демократов ускориться с процедурой импичмента, а также раскритиковал расследование, которое проводится по его делу в палате представителей конгресса, сообщает The Independent. Глава Белого дома считает, что в сенате его будут судить более справедливо.

Утром в четверг 5 декабря американский лидер написал в своём Twitter: «Вчера у Ничего-не-делающих демократов был беспрецедентно плохой день в палате представителей. У них не складывается дело об импичменте, а ещё они позорят нашу Страну. Но им всё равно, они там с ума посходили. Поэтому я скажу так: если вы собираетесь объявлять мне импичмент, то делайте это сейчас, побыстрее, чтобы мы могли провести справедливый суд в сенате и чтобы наша Страна могла скорее вернуться к своим делам».

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 декабря 2019 г.

Как отмечает издание, за день до этого в судебном комитете палаты представителей начались слушания по делу об импичменте. Демократы рассматривали возможность предъявить президенту обвинения в обструкции правосудию, а именно расследованию «российского вмешательства» экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, а также во взяточничестве, в рамках которого рассматривался бы инцидент с телефонной беседой главы Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В своём твите Трамп предложил пригласить для дачи показаний главу комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа, который инициировал расследование в отношении президента, а также «Байденов, Пелоси и многих других». Американский лидер уверен, что сенатское разбирательство поможет впервые выявить, насколько коррумпирована вся политическая система. «Я был избран, чтобы «очистить болото» — именно этим я и занимаюсь!» — заявил Дональд Трамп в своей публикации.

The Independent напоминает, что Белый дом ответил отказом на призыв главы судебного комитета палаты представителей Джеррольда Надлера принять участие в разбирательстве по делу об импичменте и заявил, что процесс в нижней палате конгресса «несправедлив» и ему «недостаёт серьёзности» в ходе установления фактов.